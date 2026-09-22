Operazione Aquila Nera a Trento: smantellate tre organizzazioni criminali
Nelle prime ore di oggi, i carabinieri del Comando provinciale di Trento hanno dato esecuzione all'operazione 'Aquila Nera', che ha portato all'emissione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 20 persone ritenute a vario titolo coinvolte in tre organizzazioni criminali. Le accuse principali sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica.
Le province coinvolte
Le misure sono state eseguite in nove province italiane: Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento, ha richiesto mesi di lavoro e ha visto la collaborazione di diverse articolazioni territoriali dell'Arma.
I reati contestati
Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di migranti. Secondo gli inquirenti, le tre organizzazioni operavano in sinergia, gestendo canali di approvvigionamento della cocaina e favorendo l'ingresso irregolare di stranieri nel Paese.
Prossimi sviluppi
Ulteriori dettagli sull'indagine e sulle misure eseguite saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma questa mattina presso il Comando provinciale dei carabinieri di Trento. Le autorità hanno annunciato che verranno resi noti i nomi degli arrestati e le modalità operative delle organizzazioni.
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