Regione Calabria seleziona funzionario per incarico di Elevata Qualificazione nella Protezione Civile
La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) presso il Dipartimento Protezione Civile. La posizione riguarda il coordinamento delle attività tecnico-operative in una delle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 7/1996.
Destinatari e requisiti
L'avviso è rivolto esclusivamente al personale in servizio presso la Giunta regionale della Calabria, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, nonché al personale comandato incardinato presso il medesimo Dipartimento. I candidati devono essere assegnati al Dipartimento Protezione Civile.
Durata e oggetto dell'incarico
L'incarico di Elevata Qualificazione avrà durata di tre anni e sarà finalizzato al coordinamento delle attività tecnico-operative del Dipartimento. Si tratta di un ruolo di responsabilità che richiede competenze specifiche nel settore della protezione civile e capacità organizzative.
Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, stante l'urgenza di garantire la funzionalità degli uffici, entro e non oltre cinque giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito della Regione Calabria. La domanda dovrà essere trasmessa presso la Direzione generale all'indirizzo PEC indicato nell'avviso.
Documentazione richiesta
Alla candidatura dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- Curriculum vitae in formato europeo, redatto nel rispetto dei principi fissati dal D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritto, dal quale si evincano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e l'eventuale esperienza lavorativa maturata nelle funzioni da svolgere.
- Dichiarazione circa l'insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di condanne per i reati sopra indicati, come da modello allegato all'avviso.
- Copia del documento d'identità in corso di validità.
Contesto e finalità
La Protezione Civile della Calabria riveste un ruolo cruciale nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi sul territorio. L'incarico di Elevata Qualificazione mira a rafforzare la struttura organizzativa del Dipartimento, garantendo un efficace coordinamento delle attività tecnico-operative. La selezione interna testimonia la volontà di valorizzare le professionalità già presenti all'interno dell'amministrazione regionale.
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