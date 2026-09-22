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Arrestato a Messina per una corsa clandestina in scooter che ha travolto un 17enne

Redazione
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Arrestato a Messina per una corsa clandestina in scooter che ha travolto un 17enne
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Un incidente avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 settembre a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, ha portato all'arresto di un 19enne. Il giovane è accusato di aver travolto un 17enne durante una corsa clandestina tra scooter sul lungomare 'Marchesana'.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, il 19enne, alla guida di uno scooter senza patente, stava partecipando a una gara non autorizzata quando, a forte velocità, ha effettuato una impennata investendo il 17enne che assisteva alla scena. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato al Policlinico di Messina, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini e le accuse

Le indagini, condotte dai carabinieri, si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona e di quelle diffuse sui social network, oltre alle testimonianze raccolte sul posto. Questi elementi hanno permesso di identificare il presunto responsabile e di richiedere alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto l'emissione di una misura cautelare, eseguita con l'arresto del giovane e la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il 19enne dovrà rispondere di organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. Inoltre, i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di altre quattro persone, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Un fenomeno preoccupante

Le corse clandestine di scooter rappresentano un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nelle ore notturne, che mette a rischio la sicurezza di tutti. Le forze dell'ordine intensificano i controlli per contrastare queste attività illegali, che spesso coinvolgono giovani e giovanissimi.


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corsa clandestina scooter incidente terme vigliatore arresto 19enne messina carabinieri barcellona pozzo gotto 17enne investito gare autorizzate sicurezza stradale

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