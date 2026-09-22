Polizia locale in Calabria, al via un piano formativo regionale per 800 operatori

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Prende il via oggi il nuovo programma di formazione promosso dalla Regione Calabria e destinato a oltre 800 operatori della Polizia locale in servizio nei Comandi dell'intero territorio regionale. L'obiettivo è rafforzare le competenze professionali e supportare l'attività quotidiana degli agenti, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Un percorso strutturato sulle esigenze dei Comandi

Il progetto nasce da un'analisi dei fabbisogni formativi condotta presso i Comuni calabresi attraverso un questionario specifico. Sulla base dei risultati, sono stati definiti cinque moduli didattici per un totale di 40 ore di formazione, erogate in modalità Formazione a distanza (FAD). Questa scelta consente ai partecipanti di conciliare l'aggiornamento con gli impegni operativi e di servizio.

Le materie del corso

I contenuti spaziano tra gli ambiti di maggiore rilevanza per la Polizia locale: polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia ambientale, pubblica sicurezza e ordine pubblico. Un programma completo per fornire strumenti aggiornati e competenze specialistiche.

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Le dichiarazioni dell'assessore Montuoro

«Abbiamo voluto costruire un percorso formativo concreto e aderente alle reali esigenze degli operatori e delle amministrazioni comunali», ha dichiarato l'assessore regionale alla Valorizzazione del capitale umano, Legalità e sicurezza, Ambiente, Antonio Montuoro. «La formazione rappresenta un investimento strategico per garantire servizi sempre più qualificati ed efficienti e per rafforzare il ruolo della Polizia Locale, presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza alle comunità. Dotare gli operatori di strumenti aggiornati e competenze specialistiche significa rendere più efficace l'azione sul territorio e rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze dei cittadini».

Verifica finale e attestato

Al termine delle attività, i partecipanti sosterranno un test finale per verificare le competenze acquisite. A chi supererà la prova sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che verrà consegnato durante un incontro conclusivo in presenza alla Cittadella regionale, previsto indicativamente nell'ultima settimana di novembre.

«La qualità dell'azione amministrativa – ha ribadito Montuoro – passa anche attraverso l'aggiornamento costante del personale. Per questo la Regione Calabria continua a investire nella crescita professionale degli operatori della Polizia locale, offrendo opportunità concrete di formazione e specializzazione che contribuiscono a migliorare l'efficienza dei servizi e la capacità di risposta ai bisogni delle comunità locali. Investire sulle competenze significa investire sulla sicurezza dei territori e sul rafforzamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini».

Un'iniziativa regionale più ampia

Il piano formativo è promosso nell'ambito delle competenze del settore Datore di lavoro, Privacy e Polizia locale, incardinato nel Dipartimento per la Valorizzazione del capitale umano e l'innovazione nel lavoro pubblico, diretto dalla dirigente generale Marina Petrolo. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze degli operatori e al miglioramento dei servizi resi alle comunità calabresi.