Euro digitali e nuove banconote la BCE ascolta i cittadini sul design del futuro

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La Banca Centrale Europea ha reso noti i dati della consultazione pubblica sul design delle future banconote in euro: ben 9,96 milioni di persone hanno espresso la propria preferenza, pari al 2,6% della popolazione dell'Eurozona. Un risultato significativo, che testimonia un interesse crescente verso le scelte grafiche della moneta unica. La partecipazione è stata particolarmente vivace tra i più giovani: due terzi delle risposte provengono da under 35, segno di una attenzione generazionale ai simboli dell'identità europea.

Le proposte in gara

Tra i concept più discussi spiccano due proposte. La prima, intitolata Cultura europea, propone volti illustri della storia del continente: da Maria Callas sulla banconota da 5 euro a Ludwig van Beethoven sui 10 euro, passando per Marie Curie (20 euro), Miguel de Cervantes (50 euro), Leonardo da Vinci (100 euro) e Bertha von Suttner (200 euro). La seconda, denominata Fiumi e uccelli, immagina un racconto naturalistico: ogni taglio riproduce una fase del corso di un fiume europeo, dalla sorgente alla foce, accompagnata da una specie di uccello che popola i diversi ecosistemi.

Il peso dei giovani e delle giurie tecniche

I risultati del sondaggio non saranno vincolanti, ma costituiranno un tassello importante accanto alle valutazioni delle giurie tecniche. La decisione finale sul nuovo concept grafico è attesa entro la fine del 2026. L'obiettivo della BCE è quello di rendere le banconote più moderne e rappresentative, capaci di parlare a tutti i cittadini europei. La partecipazione massiccia, soprattutto da parte delle nuove generazioni, suggerisce che il dibattito sul futuro della moneta fisica resta vivo, nonostante la progressiva digitalizzazione dei pagamenti.

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Un cantiere lungo e partecipato

La scelta del design delle nuove banconote non è solo una questione estetica: coinvolge simboli, valori e memoria collettiva. Le due proposte riflettono due anime diverse dell'Europa: da un lato la cultura umanistica e scientifica, dall'altro la natura e la sostenibilità ambientale. Nei prossimi mesi la BCE valuterà attentamente sia il gradimento popolare sia i requisiti tecnici di sicurezza, per arrivare a una sintesi che possa essere condivisa da tutti i paesi dell'Eurozona. L'appuntamento è fissato per la fine del 2026, quando conosceremo il volto definitivo delle prossime banconote.