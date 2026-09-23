Roma Termini, arresti e denunce per furti ai turisti: sicurezza rafforzata

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Un'operazione straordinaria di controllo del territorio ha portato all'arresto di 7 persone e alla denuncia di altre 13 nella zona della stazione ferroviaria di Roma Termini. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno condotto un servizio mirato al contrasto dei reati predatori e dei fenomeni di illegalità che interessano l'area, frequentata ogni giorno da migliaia di viaggiatori.

Un dispositivo per la sicurezza dei turisti

L'operazione rientra nelle strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza in una delle zone più sensibili della capitale, dove i furti ai turisti rappresentano una piaga costante.

Arresti e denunce: i dettagli

Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato 7 persone e denunciato in stato di libertà altre 13, ritenute a vario titolo gravemente indiziate di rapina, furto, ricettazione, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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Tra gli arrestati, un cittadino romeno di 51 anni è stato bloccato a bordo della metropolitana della linea A, subito dopo aver sottratto il portafogli a un turista giapponese. L'uomo avrebbe opposto violenza nel tentativo di garantirsi la fuga. Sempre nell'area della stazione, i Carabinieri hanno arrestato un 46enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso all'interno di un esercizio commerciale dopo aver asportato diversi capi di abbigliamento. Nel tentativo di fuggire, l'uomo avrebbe brandito un coccio di bottiglia.

Un impegno costante per la sicurezza

L'operazione dimostra l'attenzione delle forze dell'ordine verso le zone a rischio della città, in particolare quelle frequentate da turisti. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per garantire un ambiente più sicuro e contrastare ogni forma di illegalità.