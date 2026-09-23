Catanzaro Corso Mazzini, Antonello Talerico chiarisce il possibile nuovo senso di marcia

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Il consigliere comunale spiega come potrebbe cambiare la viabilità nel centro di Catanzaro e indica i percorsi previsti per raggiungere e lasciare l’area centrale.

Dubbi tra i residenti sulla nuova viabilità.

Il possibile cambiamento del senso di marcia su Corso Mazzini sta suscitando dubbi e preoccupazioni tra residenti, commercianti e automobilisti. A fare chiarezza sul nuovo assetto viario è Antonello Talerico, che ha illustrato come dovrebbe essere organizzata la circolazione lungo una delle strade principali del centro storico di Catanzaro.

La modifica non riguarderebbe l’intero corso, ma soltanto una parte del tracciato. Il nuovo sistema avrebbe l’obiettivo di rendere più ordinata la circolazione e facilitare gli spostamenti nel cuore della città.

Come cambierebbe il tratto tra il Cavatore e la Camera di Commercio.

Secondo quanto spiegato da Antonello Talerico, il cambiamento interesserebbe il tratto compreso tra il Cavatore e la Camera di Commercio.

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In questa parte di Corso Mazzini le automobili dovrebbero procedere partendo dal Cavatore in direzione della Camera di Commercio. Si tratterebbe quindi di una modifica circoscritta, destinata a incidere sulle abitudini di chi utilizza quotidianamente questa strada per attraversare il centro o raggiungere uffici, negozi e servizi.

Nessuna modifica tra Bellavista e la Questura.

Nel tratto compreso tra Bellavista e la Questura, invece, il senso di marcia dovrebbe rimanere invariato. I veicoli continuerebbero a procedere da Bellavista verso la Questura, seguendo l’attuale direzione di percorrenza.

Questa distinzione è importante per comprendere correttamente il possibile nuovo assetto di Corso Mazzini. Il provvedimento, infatti, non introdurrebbe un’unica direzione lungo tutta la strada, ma una diversa organizzazione dei due principali tratti.

Come si potrà uscire dal centro di Catanzaro.

La riorganizzazione della viabilità nel centro di Catanzaro prevederebbe anche percorsi alternativi per consentire agli automobilisti di lasciare l’area centrale.

Dalla zona della Questura e della Camera di Commercio si potrà proseguire attraverso via Italia oppure via Sensales. Passando successivamente da via Poerio, sarà possibile raggiungere nuovamente l’altro versante di Corso Mazzini.

Questo percorso dovrebbe garantire il collegamento tra le diverse aree del centro anche dopo l’eventuale introduzione del nuovo senso di marcia.

Un cambiamento che richiede informazioni chiare.

Le indicazioni fornite da Antonello Talerico aiutano a comprendere il probabile funzionamento del nuovo sistema, ma per residenti e automobilisti sarà fondamentale ricevere informazioni precise prima dell’eventuale entrata in vigore.

Una segnaletica chiara e una comunicazione tempestiva potranno limitare disagi e incertezze, soprattutto durante la fase iniziale. Sarà inoltre importante specificare tempi, modalità di attuazione e possibili variazioni ai percorsi del trasporto pubblico.

Il nuovo senso di marcia su Corso Mazzini potrebbe incidere sensibilmente sulla mobilità nel centro storico. Per questo sarà necessario valutarne gli effetti sul traffico, sull’accessibilità delle attività commerciali e sugli spostamenti quotidiani dei cittadini.

Fonte Antonello Talerico