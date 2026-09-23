Napoli, mentì sull'identità ai Carabinieri: arrestato per evasione
I Carabinieri della Stazione di Napoli Ponticelli hanno arrestato un uomo di 42 anni per evasione e false dichiarazioni sull'identità personale. L'episodio è avvenuto durante un controllo alla circolazione stradale nella periferia est del capoluogo partenopeo.
Il controllo e l'inganno
I militari hanno fermato un'auto con a bordo quattro persone: il conducente, la moglie e altri due passeggeri. Al momento della richiesta dei documenti, l'uomo ha dichiarato di averli dimenticati. Interrogato sulle proprie generalità, il 42enne ha fornito il nome e i dati del fratello, nel tentativo di eludere i controlli.
L'approfondimento e l'arresto
I Carabinieri hanno approfondito la verifica e hanno notato che la foto sulla patente esibita non corrispondeva all'uomo. Dagli accertamenti è emerso che il 42enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per lui sono scattate immediatamente le manette. Ora è in attesa di giudizio per rispondere dei reati contestati.
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