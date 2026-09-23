Arrestato Pusher a Mugnano di Napoli: Detenzione e Spaccio di Droga

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Un nuovo episodio di spaccio di droga è stato contrastato dai Carabinieri a Mugnano di Napoli, dove un giovane pusher è stato arrestato. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio.

L'arresto in flagranza

I militari della stazione di Villaricca, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un uomo a bordo della propria auto mentre cedeva una dose a un acquirente. Immediatamente sono intervenuti, bloccando il 25enne, già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare diverse dosi di hashish e cocaina, pronte per la vendita al dettaglio.

Sequestri e conseguenze legali

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato la somma di 340 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita, e alcuni telefonini cellulari. L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato associato al carcere in attesa di giudizio.

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Un fenomeno in crescita

Questo arresto si inserisce in un contesto più ampio di lotta allo spaccio di droga che vede impegnate le forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale. La zona a nord di Napoli, in particolare, è da tempo al centro di operazioni di controllo volte a reprimere il traffico illecito di stupefacenti.