Catanzaro, controlli nel centro storico: cittadino straniero trasferito al CPR di Bari

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Accertamenti della Questura dopo le segnalazioni dei residenti e l’intervento dell’Ufficio Immigrazione

CATANZARO, 23 SETTEMBRE 2026 – Un cittadino straniero senza fissa dimora è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari al termine degli accertamenti condotti dalla Questura di Catanzaro. Il provvedimento è stato adottato dopo alcuni episodi che, secondo quanto emerso durante i controlli, avevano provocato preoccupazione e disagio tra i residenti del centro storico.

Le segnalazioni e i controlli nel centro storico

L’uomo è stato individuato durante i servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura. La sua condotta era stata associata a ripetute situazioni di disturbo e allarme segnalate dalla popolazione residente.

Gli interventi hanno consentito agli agenti di identificarlo e di approfondirne la posizione amministrativa. Il caso è stato quindi affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, che ha avviato le procedure previste dalla normativa vigente.

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Il provvedimento disposto dal Questore

Sulla base degli elementi raccolti, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento del cittadino straniero presso il CPR di Bari. La decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 142 del 2015.

Nel valutare la posizione dell’uomo sono stati considerati il possibile rischio di fuga e la necessità di completare gli approfondimenti relativi agli elementi posti alla base della sua domanda di protezione internazionale.

Il trasferimento al centro non rappresenta di per sé una decisione definitiva sulla domanda presentata. La posizione dell’interessato dovrà essere esaminata nell’ambito delle procedure e delle garanzie stabilite dalla legge.

L’accompagnamento al CPR di Bari

Conclusi gli adempimenti amministrativi e le verifiche di polizia, l’uomo è stato accompagnato dagli operatori della Polizia di Stato presso la struttura di Bari. Una volta arrivato, è stato affidato al personale del centro per la prosecuzione dell’iter previsto.

Il trasferimento consente alle autorità competenti di completare gli accertamenti sulla posizione del cittadino straniero e di adottare i successivi provvedimenti nel rispetto della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Proseguono le attività della Questura di Catanzaro

L’operazione rientra nei servizi svolti dalla Polizia di Stato a Catanzaro per prevenire situazioni di illegalità, rispondere alle segnalazioni dei cittadini e tutelare la civile convivenza.

Parallelamente ai controlli nelle diverse aree della città, l’Ufficio Immigrazione verifica la posizione amministrativa dei cittadini stranieri presenti sul territorio. L’obiettivo è conciliare la sicurezza pubblica, il rispetto delle regole e le garanzie riconosciute alle persone coinvolte nei procedimenti amministrativi.