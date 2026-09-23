Lamezia Terme, studente quattordicenne pianifica aggressione alla professoressa: fermato dalla polizia

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Un grave episodio di violenza scolastica è stato sventato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove un quattordicenne studente dell'istituto comprensivo "Nicotera-Costabile" è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il giovane, di origine marocchina, aveva pianificato di aggredire con un coltello la sua professoressa di italiano, nascondendo l'arma nei bagni della scuola.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il movente sarebbe da ricercarsi nella bocciatura subita dallo studente lo scorso anno: il ragazzo voleva vendicarsi nei confronti dell'insegnante, ritenuta responsabile del suo fallimento scolastico. Le intenzioni omicide erano state preannunciate in un gruppo Telegram frequentato da alcuni compagni di classe, che hanno poi allertato le autorità.

Il ruolo decisivo dei compagni di classe

A far scattare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di scuola del quattordicenne, che hanno notato comportamenti sospetti e hanno riferito tutto a un adulto. È stata questa segnalazione a consentire ai carabinieri di intervenire in tempo e di sventare il piano prima che venisse messo in atto. A confermarlo è stata la stessa dirigente dell'istituto: "I ragazzi hanno visto una situazione strana e hanno riferito tutto a un adulto". Un gesto di responsabilità che si è rivelato determinante per evitare il peggio.

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Le indagini e il contesto

Gli inquirenti stanno ora approfondendo i dettagli della vicenda, ascoltando testimoni e analizzando i dispositivi elettronici del giovane per comprendere appieno la portata del piano. L'episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza a scuola e sul disagio giovanile, che sempre più spesso sfocia in episodi di violenza premeditata.

La dirigenza scolastica, in collaborazione con le autorità locali, ha attivato un servizio di supporto psicologico per studenti e docenti, scossi dall'accaduto. Nel frattempo, il quattordicenne è stato affidato ai servizi sociali e potrebbe essere sottoposto a misure cautelari.

La reazione della comunità

La notizia ha suscitato sgomento nella comunità di Lamezia Terme, che si stringe attorno alla professoressa e alla scuola. Il sindaco ha espresso solidarietà all'insegnante e ha annunciato un incontro con le istituzioni scolastiche per affrontare il problema della violenza tra i banchi.

Questo caso si inserisce in un quadro più ampio di episodi simili verificatisi in diverse regioni italiane, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire il disagio giovanile e garantire un ambiente scolastico sicuro.