Tragedia sul lavoro al Colosseo: operaio 22enne precipita durante i lavori notturni

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Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la Capitale nella notte. Andrea Moretti, un operaio di soli 22 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato da un'altezza di circa dieci metri mentre lavorava all'interno del Colosseo per il nuovo impianto di illuminazione. L'incidente è avvenuto durante i turni notturni, quando il cantiere era attivo per consentire l'installazione delle luci senza interferire con la visita turistica diurna.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava operando su una struttura provvisoria quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. I colleghi hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti sul posto in pochi minuti, ma per Andrea non c'è stato nulla da fare: i traumi riportati sono stati fatali.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando cordoglio e indignazione. Il Colosseo, simbolo di Roma e patrimonio dell'umanità, è da mesi interessato da lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione, un progetto volto a valorizzare ulteriormente l'Anfiteatro Flavio nelle ore notturne. L'incidente getta un'ombra sulla sicurezza nei cantieri, un tema purtroppo sempre attuale in Italia.

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Nelle ore successive alla tragedia si è registrato un gesto simbolico di grande rilievo: il Parco archeologico del Colosseo, su indicazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha deciso di chiudere al pubblico l'Anfiteatro Flavio in segno di lutto. Una scelta che testimonia la vicinanza delle istituzioni alla famiglia della vittima e che sottolinea la gravità dell'accaduto.

Le autorità competenti hanno avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno sequestrato l'area e raccolto testimonianze. Sarà fondamentale accertare se tutte le misure di protezione fossero state adottate correttamente.

La morte di Andrea Moretti riaccende i riflettori sui rischi che ogni giorno corrono i lavoratori edili, spesso impiegati in turni notturni e in condizioni complesse. La comunità locale e i sindacati chiedono giustizia e maggiori controlli, affinché tragedie simili non si ripetano. Il giovane operaio lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i colleghi, che lo ricordano come un ragazzo pieno di vita e dedito al lavoro.

Mentre proseguono le indagini, l'intera città si stringe attorno al dolore dei familiari. Il Colosseo, che da secoli illumina la storia di Roma, oggi si tinge di lutto per una vita spezzata troppo presto.