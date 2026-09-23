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Ischia, droga nascosta nei contenitori di medicinali: arrestato un 38enne

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Ischia, droga nascosta nei contenitori di medicinali: arrestato un 38enne
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Un uomo di 38 anni di Ischia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia dell'isola per detenzione e spaccio di droga. L'operazione, condotta nei giorni scorsi, ha portato al sequestro di oltre due chili di sostanze stupefacenti e di quasi diecimila euro in contanti.

Il controllo e il ritrovamento

L'attenzione dei militari è stata attirata dall'atteggiamento sfuggente dell'uomo, che aveva parcheggiato il suo scooter a pochi metri dalla pattuglia. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo. All'interno dello zaino, nascosti dentro due contenitori di medicinali da banco, sono stati trovati 18 involucri di cocaina.

La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del 38enne, dove i militari hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di stupefacenti. Tra il soggiorno e la camera da letto erano nascosti 18 panetti di hashish per un peso totale di circa 1,7 kg, 5 buste sottovuoto di marijuana del peso complessivo di 740 grammi e altri 222 involucri di cocaina.

Il materiale e il denaro sequestrati

Oltre alla droga, i carabinieri hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi e 9.650 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.


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