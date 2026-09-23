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Confisca di beni a Potenza: smantellato impero economico di un narcotrafficante

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Confisca di beni a Potenza: smantellato impero economico di un narcotrafficante
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Un'operazione congiunta della Questura di Potenza e della Procura distrettuale ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 250mila euro nei confronti di un uomo già agli arresti domiciliari per reati legati al traffico di droga. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Potenza, rappresenta un duro colpo alle finanze illecite del soggetto.

Le indagini della Divisione anticrimine

Gli investigatori della Divisione anticrimine hanno condotto approfonditi accertamenti patrimoniali, scoprendo che l'uomo disponeva di risorse economiche nettamente superiori ai redditi dichiarati. Attraverso una rete di prestanome, era riuscito a intestare a sé e ad altri beni mobili, immobili, un'attività commerciale e conti correnti bancari, tutti riconducibili a proventi illeciti.

Il sequestro e le prospettive future

Il sequestro preventivo ha colpito l'intero patrimonio accumulato illegalmente. Le autorità stanno ora valutando ulteriori misure per assicurare alla giustizia i responsabili e prevenire il reimpiego di capitali illeciti nell'economia legale. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata e al narcotraffico nella regione.


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sequestro beni potenza traffico droga arresti domiciliari divisione anticrimine confisca patrimoniale prestanome illeciti narcotraffico

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