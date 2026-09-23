PD della Valconca: Ardes Cinelli è il nuovo Coordinatore

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il PD della Valconca ha un nuovo Coordinatore. Dopo le dimissioni, a giugno, di Christian D’Andrea, il nome del successore, eletto dal Congresso, è quello di Ardes Cinelli, attuale segretario del Circolo PD di Morciano (del quale mantiene la carica).

La Direzione comprensoriale della zona Valconca si è riunita venerdì 18 settembre, per prendere atto del risultato emerso nel Congresso del 23 luglio, convocato per eleggere il nuovo coordinatore comprensoriale, dopo le dimissioni di Christian D’Andrea che ha retto questa carica per oltre 10 anni a cui la Direzione ha espresso un “sentitissimo ringraziamento per tutta l’opera svolta e per il percorso tracciato come prospettiva per lo sviluppo e crescita del partito e delle istituzioni in Valconca”.

Queste le prime parole del neo Coordinatore Cinelli: “Mi impegnerò a proseguire il lavoro svolto da D’Andrea e contemporaneamente a iniziare un percorso che si svilupperà con l’impegno programmatico del ‘rinnovamento nella continuità’”.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Cinelli potrà contare su un gruppo composto da quattro giovani collaboratori: Fioralba Kaloshi (31 anni), Matteo Bianchi (27 anni), Davide Barbieri (27 anni) e Daniele Galluzzi (39 anni).

Nella relazione programmatica svolta dal coordinatore si sono elencati vari temi su cui impegnarsi:

- L’assetto del partito e dei nuovi circoli comunali con particolare attenzione agli iscritti

- Le istituzioni locali quali l’Unione della Valconca e le amministrazioni comunali con particolare attenzione, nell’immediato 2027, per i comuni di Sassofeltrio e Montescudo-Montecolombo che andranno al voto nella primavera 2027

- Quadro politico nazionale proiettato alle prossime elezioni 2027.

Particolare attenzione e impegno sarà dedicato a tutti i temi sociali del vivere civile oggi più che mai all’ordine del giorno che riguardano in particolare:

- Mondo femminile con parità di genere e diritti delle donne e della famiglia

- Sicurezza e sviluppo del senso civile e della socialità

- Protezione delle fasce più deboli, accoglienza ed integrazione.

Oltre a ciò, tutte le tematiche di carattere locale, nazionale ed internazionale che si presenteranno.

Un impegno corposo quindi che aspetta al prossimo coordinamento della Valconca che vedrà impegnato tutto il partito, dagli iscritti vecchi e nuovi al coordinamento nel suo insieme.