Rete di immigrazione clandestina smantellata: un arresto a Bologna

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Un'operazione di polizia su scala internazionale ha portato all'arresto di sei persone e a numerose perquisizioni in diversi paesi europei. L'indagine, coordinata da Europol, ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso il Regno Unito. Nel capoluogo emiliano, la Squadra Mobile di Bologna e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma hanno eseguito un mandato di arresto internazionale e quattro perquisizioni delegate.

Il modus operandi dell'organizzazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i migranti irregolari entravano nell'Unione Europea utilizzando visti turistici regolarmente rilasciati. Una volta giunti in uno dei 18 aeroporti coinvolti, i documenti venivano distrutti e sostituiti con altri forniti dalla stessa rete criminale. La destinazione finale era la Gran Bretagna, raggiunta in taxi dopo l'atterraggio negli aeroporti di Dublino o Belfast.

Il ruolo di Bologna e le collaborazioni internazionali

Bologna è stata uno dei centri nevralgici dell'operazione, con l'esecuzione di un mandato di arresto e diverse perquisizioni. Le indagini hanno coinvolto, oltre a Italia e Gran Bretagna, anche Belgio, Finlandia, Irlanda, Islanda, Svezia, Portogallo, Paesi Bassi e Norvegia, dimostrando la complessità e la dimensione transnazionale del fenomeno.

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Le conseguenze legali e le prospettive future

Gli arrestati dovranno ora rispondere di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare altri membri della rete e prevenire ulteriori tentativi di ingresso irregolare. Questo caso evidenzia la necessità di una cooperazione sempre più stretta tra le forze di polizia europee per contrastare i traffici di esseri umani.