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Vigili del Fuoco a Trebisacce, il nuovo distaccamento permanente verso la piena operatività

Avviata la procedura nazionale per individuare il personale necessario e rafforzare il sistema di soccorso nell’Alto Ionio cosentino

Il presidio di Trebisacce diventa una sede permanente

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce è stato ufficialmente inserito tra le sedi permanenti dipendenti dal Comando provinciale di Cosenza. L’istituzione è stata formalizzata con il decreto firmato l’8 giugno 2026 dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il provvedimento rappresenta un passaggio importante per il potenziamento della rete di soccorso nella provincia cosentina. La presenza stabile dei Vigili del Fuoco a Trebisacce permetterà infatti di organizzare in modo più efficace gli interventi nell’Alto Ionio, riducendo le distanze operative rispetto agli altri presidi presenti sul territorio.

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Perché il nuovo distaccamento è strategico

La decisione tiene conto della conformazione geografica dell’area, dell’estensione dei territori da raggiungere e dei tempi necessari per garantire un intervento tempestivo. La zona comprende numerosi centri abitati, aree interne e tratti costieri che richiedono una copertura adeguata durante tutto l’anno.

Il nuovo presidio permanente di Trebisacce punta quindi a rafforzare la capacità di risposta in caso di incendi, incidenti stradali, calamità naturali ed emergenze che richiedano l’intervento di squadre specializzate.

Il decreto ministeriale recepisce la proposta avanzata dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, sulla quale era già stato espresso il parere favorevole del direttore regionale per la Calabria. L’istituzione della sede è stata disposta in attesa del necessario incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Avviata la ricerca del personale necessario

Dopo la formalizzazione del distaccamento, l’attenzione si concentra sull’assegnazione delle risorse umane indispensabili per garantirne il funzionamento.

Con la nota protocollo DIRCAL 19604 del 21 settembre 2026, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, Maurizio Lucia, ha chiesto agli uffici dipartimentali competenti di avviare un interpello nazionale.

La procedura servirà a individuare un numero adeguato di Vigili del Fuoco, Capi Squadra e Capi Reparto da destinare temporaneamente al Comando di Cosenza per le necessità della nuova sede di Trebisacce.

Questa soluzione potrebbe consentire l’avvio dei servizi senza attendere la definizione dell’organico definitivo, garantendo nel frattempo una prima copertura operativa stabile.

Il percorso annunciato durante la visita istituzionale

La sottoscrizione del decreto ministeriale era stata comunicata nel mese di giugno, durante la visita in Calabria dei sottosegretari al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro e del capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino.

In quella circostanza era stato spiegato che l’assegnazione del personale sarebbe avvenuta compatibilmente con la disponibilità delle nuove unità assunte e con il conseguente aggiornamento della dotazione organica.

La richiesta di interpello rappresenta pertanto il passaggio successivo nel percorso amministrativo necessario a rendere pienamente operativo il Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Trebisacce.

Il servizio garantito durante la campagna antincendio

In attesa dell’assegnazione di personale dedicato, il presidio ha già assicurato alcuni servizi nei turni diurni attraverso la dislocazione di una delle squadre disponibili nell’ambito della Convenzione AIB per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi.

Si è trattato di un supporto particolarmente importante durante il periodo estivo, quando l’aumento delle temperature e la presenza di vaste aree vegetate rendono più elevato il rischio di incendi.

L’attivazione permanente consentirà però di superare la dimensione stagionale del servizio, assicurando una presenza organizzata anche per le altre tipologie di emergenza.

Un servizio essenziale per Trebisacce e l’Alto Ionio cosentino

L’istituzione del distaccamento costituisce un risultato significativo per Trebisacce e il territorio circostante. Un presidio più vicino può migliorare i tempi di risposta, sostenere le squadre provenienti dalle altre sedi e rendere più efficace il coordinamento degli interventi.

Il decreto dell’8 giugno ha formalizzato la nascita della sede permanente, mentre l’interpello nazionale dovrà permettere di reperire le unità necessarie alla sua attivazione. Il completamento della dotazione organica rappresenterà l’ultima fase del percorso verso la piena operatività.

L’obiettivo è consolidare un servizio fondamentale per la sicurezza dei cittadini, garantendo una presenza continuativa e una risposta più rapida alle emergenze dell’Alto Ionio cosentino.