Elicottero russo viola lo spazio aereo polacco: la Polonia denuncia provocazione

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Un nuovo episodio di tensione ai confini orientali della NATO. Nella mattinata di oggi, un elicottero Mi-8 delle forze armate russe ha violato lo spazio aereo polacco per circa 42 secondi, sorvolando l'area a nord di Braniewo, località nel voivodato di Varmia-Masuria, a pochi chilometri dal confine con l'exclave russa di Kaliningrad.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto riferito dalle autorità di Varsavia, l'incursione è stata rilevata dai sistemi di difesa aerea. Immediatamente sono decollati i caccia polacchi in scramble, mentre le forze di terra e i mezzi sono stati posti in stato di allerta. L'elicottero avrebbe poi lasciato lo spazio aereo nazionale senza ulteriori conseguenze.

La reazione della Polonia

La natura dell'incidente, secondo fonti governative, suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Non è la prima volta che episodi simili si verificano lungo il fianco orientale della NATO, ma la durata della violazione e la vicinanza a una zona così sensibile come Kaliningrad rendono l'episodio particolarmente significativo.

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Il contesto geopolitico

La Polonia, membro della NATO dal 1999, ha rafforzato negli ultimi anni la propria postura difensiva lungo il confine con l'enclave russa e con la Bielorussia. L'episodio odierno si inserisce in un quadro di crescente tensione tra Mosca e l'Alleanza Atlantica, con frequenti test delle capacità di reazione rapida.

Le possibili conseguenze

Varsavia non ha ancora annunciato misure specifiche, ma è probabile che l'accaduto venga discusso in sede NATO. La violazione, sebbene breve, potrebbe portare a un innalzamento del livello di allerta e a un aumento delle pattuglie aeree sul fianco orientale. Le autorità polacche hanno ribadito la necessità di una risposta ferma e coordinata.