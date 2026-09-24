Roma, arresti per furti in centro: tre stranieri in manette

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Nel cuore di Roma, i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia hanno messo a segno tre arresti nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio. I militari hanno fermato tre cittadini stranieri gravemente indiziati di furto aggravato.

Il primo arresto in piazza della Libertà

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento iniziato nei pressi di piazza di Trevi, i Carabinieri hanno sorpreso un 50enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo aver infranto il finestrino e asportato alcuni effetti personali dall'interno dell'autovettura di una cittadina romana. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Secondo arresto in via di Monte Brianzo

Successivamente, lungo il percorso di rientro in caserma per la redazione degli atti, gli stessi militari hanno notato e bloccato in via di Monte Brianzo, un 23enne e una 24enne, entrambi di origine romena e già noti alle forze dell'ordine. La coppia è stata sorpresa subito dopo essersi impossessata con destrezza del marsupio appartenente a un turista statunitense di 81 anni. Anche in questo caso, la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, che non si era accorta di nulla.

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Arresti e rito direttissimo

Per tutti e tre gli arrestati sono scattate le manette e sono stati accompagnati presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo. L'operazione rientra nell'ambito dei potenziati controlli nelle zone più frequentate della Capitale, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.