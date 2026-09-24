Operazione antidroga tra Roma e il litorale: nove arresti e maxi sequestro

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Un'importante operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri ha portato all'arresto di nove persone tra Roma e il suo litorale. L'indagine ha rivelato un sofisticato sistema criminale dedito al traffico di droga, caratterizzato da tecniche elusive avanzate.

Metodi sofisticati per eludere i controlli

Per sfuggire alle forze dell'ordine, gli indagati utilizzavano auto modificate con doppi fondi ad apertura meccanica ed elettronica, oltre a smartphone criptati dotati di sistemi per la cancellazione remota dei dati. I proventi illeciti venivano trasferiti attraverso transazioni in criptovaluta, rendendo più difficile il tracciamento.

Sequestri e arresti nel corso delle indagini

Durante le indagini, sono stati effettuati diversi arresti in flagranza e sequestrati quantitativi di stupefacenti lungo le principali arterie stradali. In un appartamento di Roma adibito a deposito, sono stati rinvenuti e sequestrati 24 chili di hashish, cocaina e altre sostanze sintetiche, tra cui la cosiddetta cocaina rosa.

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Collegamenti con la Calabria

In un'operazione parallela dei Carabinieri, è stato individuato un laboratorio clandestino nelle campagne di Sant'Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, ritenuto affiliato allo stesso gruppo criminale. Le indagini proseguono per identificare eventuali ulteriori complici e ramificazioni della rete.