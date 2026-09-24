Cerca

Cronaca Puglia Bari

Arresti a Bari per estorsione aggravata: minacce anche dal carcere

Redazione
Condividi:
Arresti a Bari per estorsione aggravata: minacce anche dal carcere
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Nel capoluogo pugliese, i Carabinieri di Casamassima hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di tre persone, accusate a vario titolo di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ricettazione e calunnia. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata locale.

Le accuse e le modalità dell'operazione

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati avrebbero costretto la vittima, un uomo residente nella zona, a consegnare un'automobile e ingenti somme di denaro. Le minacce, iniziate con intimidazioni verbali, si sono poi evolute in danneggiamenti e aggressioni fisiche, costringendo la persona offesa a vivere in uno stato di ansia e paura costante.

Minacce dal carcere e aggressioni

Uno degli indagati, già detenuto, avrebbe continuato a minacciare la vittima direttamente dal carcere, utilizzando un telefono cellulare in modo illecito. In una circostanza, queste minacce hanno portato a una violenta aggressione, tanto che l'uomo è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Non solo: uno degli arrestati avrebbe anche sporto una falsa denuncia per minaccia contro la vittima, nel tentativo di sviare le indagini.

Il contesto e le indagini

L'operazione, condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno e del 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri episodi criminali nella zona.

Un fenomeno preoccupante

Episodi come questo evidenziano la persistenza di pratiche estorsive sul territorio, spesso accompagnate da violenza e intimidazione. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a denunciare qualsiasi tentativo di estorsione, sottolineando l'importanza della collaborazione per contrastare efficacemente il fenomeno.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
estorsione bari arresti metodo mafioso minacce carcere carabinieri casamassima turi ricettazione calunnia

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 11. Oggi sono analizzate 17 partite su 4 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza