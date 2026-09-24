Allarme CIA: la Russia potrebbe colpire l'Europa con droni Gerbera

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Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe lanciato un allarme ai governi di Spagna, Francia e Italia riguardo a una possibile minaccia di attacchi con droni russi. L'avvertimento sarebbe arrivato in seguito alla visita a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, avvenuta lo scorso agosto, durante la quale sono state condivise informazioni di intelligence con alcuni paesi europei.

Il drone Gerbera e le sue caratteristiche

Il modello indicato nell'allerta è il Gerbera, un drone russo con un'autonomia dichiarata di circa 600 km. Questo velivolo senza pilota è progettato per essere trasportato all'interno di container e lanciato da una nave mercantile in mare aperto, una modalità operativa che renderebbe più difficile l'intercettazione e aumenterebbe il livello di minaccia per i paesi costieri.

La smentita del ministro Crosetto

Nel corso della giornata è arrivata però la secca replica del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha preso le distanze dall'allarme diffuso dal quotidiano iberico: "Non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi". Il titolare della Difesa ha poi aggiunto: "Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco".

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Possibili obiettivi e implicazioni

Le informazioni, se confermate, getterebbero nuova luce sulle tensioni tra la Russia e l'Occidente. L'uso di droni a lungo raggio lanciati da navi mercantili potrebbe rappresentare una nuova frontiera nella guerra ibrida, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza europea. Al momento, tuttavia, la ricostruzione giornalistica non ha ricevuto riscontri ufficiali da parte delle autorità dei paesi coinvolti, e la presa di posizione di Crosetto ridimensiona la portata della notizia.

Reazioni e contesto internazionale