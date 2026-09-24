Arrestato al supermercato di Reggio Emilia: tenta la fuga e spinge la commessa

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Un episodio di cronaca ha scosso la città di Reggio Emilia lo scorso 22 settembre, quando un uomo di 44 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di rapina impropria. L'uomo era stato sorpreso a rubare all'interno del supermercato 'Gelmarket' di via Monti Urali.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, intervenuti sul posto intorno alle 12, l'uomo aveva prelevato dagli scaffali vari prodotti alimentari in scatola e bottiglie di liquore, occultandoli nel proprio zaino. La commessa, accortasi del furto, si è posizionata vicino all'uscita per chiedere il pagamento della merce. A quel punto, l'uomo ha spinto e afferrato per le braccia la dipendente, cercando di guadagnare la fuga e provocandole lievi lesioni a un avambraccio. Nella colluttazione, ha anche danneggiato la porta d'ingresso del negozio.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

Grazie alla descrizione fornita dalla commessa, i Carabinieri hanno rintracciato poco dopo l'uomo, ancora in sella alla sua bicicletta e con lo zaino in spalla. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva. Condotto in caserma, è stato arrestato per rapina impropria e ristretto nelle celle di sicurezza a disposizione della Procura presso il Tribunale di Reggio Emilia.

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Le conseguenze per la vittima

La commessa ha riportato un'ecchimosi all'avambraccio destro, ma per fortuna non ha subito conseguenze gravi. L'episodio evidenzia ancora una volta i rischi a cui sono esposti i lavoratori del settore commerciale, spesso in prima linea nel fronteggiare tentativi di furto.

Il fenomeno della rapina impropria

La rapina impropria è un reato che si configura quando il ladro, dopo aver commesso un furto, utilizza violenza o minaccia per assicurarsi la fuga o il possesso della refurtiva. In questo caso, la reazione della commessa ha innescato la violenza, trasformando un semplice furto in un reato più grave. Le forze dell'ordine raccomandano di non intervenire direttamente in situazioni simili, ma di chiamare immediatamente il 112 per evitare rischi personali.