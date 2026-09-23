Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni: la Calabria si tinge di blu per l'inclusione

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In occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, la Regione Calabria ha aderito all'iniziativa promossa dall'ONU per sensibilizzare sull'importanza delle oltre 200 lingue dei segni nel mondo. Questa sera, la Cittadella regionale si illuminerà di blu, il colore simbolo della comunità sorda, per ribadire l'impegno verso l'inclusione e i diritti delle persone sorde.

Un gesto simbolico per una causa globale

L'adesione rientra nella campagna internazionale “Blue Light for Sign Languages”, promossa in Italia dall'Ente Nazionale Sordi (ENS) e ideata dalla World Federation of the Deaf (WFD). Il blu, adottato dalla WFD sin dal 1951, rappresenta la lunga battaglia per l'uguaglianza e il riconoscimento dei diritti umani delle persone sorde. La risoluzione delle Nazioni Unite che ha istituito la giornata mira a promuovere, proteggere e valorizzare le lingue dei segni, riconoscendone il ruolo cruciale per la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e civile.

Progressi e sfide in Calabria

Il presidente regionale dell'ENS Calabria, Antonio Mirijello, ha espresso gratitudine alla Regione per la sensibilità dimostrata, ricordando i traguardi raggiunti: nel 2021 il Governo italiano ha riconosciuto per legge la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST), mentre nel 2023 il Consiglio regionale della Calabria ha approvato una proposta di legge per favorire l'inclusione sociale e l'abbattimento delle barriere comunicative. “Queste tappe – ha dichiarato Mirijello – rappresentano un passaggio storico, ma c'è ancora molto da fare. L'ENS continuerà a lavorare per garantire i diritti di cittadinanza e le pari opportunità”.

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Verso una società più accessibile

L'iniziativa non è solo un gesto simbolico, ma un richiamo all'azione per costruire una società che valorizzi la diversità linguistica e culturale. La Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni invita tutti a riflettere sull'importanza di eliminare le barriere comunicative e promuovere l'accessibilità per le persone sorde, affinché possano esercitare pienamente i propri diritti.