Rischio idrogeologico in Calabria: Regione e prefetti uniscono le forze per la prevenzione
Questa mattina, nella Cittadella regionale di Catanzaro, si è tenuto un incontro cruciale per affrontare le sfide legate alla prevenzione del rischio idrogeologico in Calabria. Promosso dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dal prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, coordinatore dei prefetti calabresi, il vertice ha riunito le massime autorità regionali e prefettizie per fare il punto sulla situazione e programmare azioni concrete.
All'incontro hanno partecipato l'assessore all'Ambiente, Antonio Montuoro, l'assessore all'Agricoltura e Forestazione, Gianluca Gallo, il direttore generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia, e il direttore della Protezione Civile regionale, Domenico Costarella, insieme ad altri dirigenti. Presenti anche i prefetti di tutta la regione e i loro vicari.
Interventi programmati e già realizzati
Durante l'incontro è stato presentato il masterplan degli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio, con particolare attenzione ai corsi d'acqua e alle opere di mitigazione del rischio. È stata inoltre effettuata una ricognizione dettagliata degli interventi già completati e di quelli in programma, con l'obiettivo di definire ulteriori azioni preventive in vista dell'arrivo della stagione autunnale e invernale, periodi storicamente critici per il rischio idrogeologico.
Prossimi passi e coinvolgimento dei sindaci
Al termine della riunione, è stato deciso di promuovere ulteriori momenti di confronto, organizzati dalle Prefetture in collaborazione con l'assessore Montuoro. Questi incontri saranno propedeutici a un successivo vertice allargato ai sindaci dei Comuni, con l'obiettivo di definire le azioni necessarie per attuare concretamente gli interventi di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.
La sinergia tra Regione e Prefetture si conferma quindi fondamentale per affrontare in modo coordinato le sfide legate al dissesto idrogeologico, mettendo in campo strategie integrate e tempestive.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.