Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 23 settembre 2026

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IL FUTURO DEL TENNISTAVOLO ISOLANO BRILLA A NULVI: CRONACA, NUMERI E IL MIRACOLO DEL SANTA TECLA





Quando il movimento giovanile delle racchette sarde si ritrova in Anglona, l'accoglienza ha sempre il sapore delle cose fatte bene, quelle che riconciliano con lo sport vero. In una caldissima e serena domenica di fine estate, dentro la palestra si è respirato il calore pulito delle sfide vere, con sette sodalizi pronti a darsi battaglia ma con il sorriso di chi sa che questo sport, prima di tutto, è una bellissima festa.

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La macchina organizzativa, guidata dal Comitato Regionale FITET Sardegna, ha permesso il perfetto svolgimento di un evento fondamentale per i vivai dell'isola. In cabina di regia, il giudice arbitro Daniele Vacca di Sanluri e la sassarese Emilia Pulina hanno gestito con polso fermo e la consueta precisione ogni frangente dei tabelloni.

Ospitare un appuntamento del genere a Nulvi è la conferma dell'ottimo lavoro portato avanti dal presidente del TT Santa Tecla Nulvi, Francesco Zentile. In una realtà piccola e distante dai grandi centri, Zentile è riuscito negli anni a costruire una squadra capace di scalare le classifiche nazionali e calcare i palcoscenici della Champions League. Oggi la società continua a investire sui giovani, offrendo un'alternativa sportiva importante sul territorio nonostante le difficoltà numeriche legate alla denatalità, un problema comune a molti piccoli centri sardi. A difendere i colori di casa ci hanno pensato Sofiia Canu e Will Milanovic, con la giovanissima atleta che ha continuato a vestire la maglia del club per trasformarsi in una perfetta cerimoniera, consegnando le coppe ai colleghi sul podio.

"Ospitare i migliori giovani della Sardegna è per noi un motivo di orgoglio e la conferma che si può fare grande tennistavolo anche in periferia," ha commentato il presidente Francesco Zentile. "Mantenere Nulvi a certi livelli richiede enormi sacrifici, ma la nostra vera sfida è portare i bambini in palestra e farli appassionare al tavolo. Vedere l'entusiasmo dei ragazzi oggi ci ripaga del lavoro quotidiano".

I dati ufficiali della giornata evidenziano una partecipazione di 32 atleti. Il Tennistavolo Sassari si è presentato con il gruppo più numeroso, contando ben 13 iscritti. A seguire il Muravera Tennistavolo con 7 partecipanti, la Muraverese con 5, la Marcozzi Cagliari, TT Santa Tecla Nulvi, Quattro Mori Cagliar con 2, mentre il TT La Saetta di Quartu Sant'Elena ha schierato un portacolori. Il computo totale dei primi posti ha decretato un perfetto ex-aequo tra Sassari e Muravera, capaci di conquistare ben 4 medaglie d'oro a testa, lasciando alla Marcozzi Cagliari il restante titolo in palio.





LA CRONACA DEI GIRONI E DEI TABELLONI





SINGOLO MASCHILE UNDER 11

Senza il corrispettivo raggruppamento femminile per questa fascia d'età, la mattinata è partita direttamente con i maschietti e il monologo di Luca Calamida (Marcozzi Cagliari). Il giovanissimo talento ha fatto valere la sua superiorità tattica, dominando il girone unico con un triplo 3-0. Dietro di lui, Leonardo Basciu (Muraverese) ha blindato la seconda piazza superando nello scontro diretto Stefano Carente (TT Sassari), terzo sul podio. Chiude la classifica l'altro atleta della Muraverese, Gabriele Loi.

SINGOLO FEMMINILE UNDER 13

Rispettando la tradizionale alternanza, il contesto successivo ha visto scendere in campo le ragazze, dove la gara del girone unico ha vissuto sul duello ad altissima quota tra Alessia Rassu (TT Sassari) e Beatrice Zedda (Muravera TT). Le due atlete erano reduci dai fasti nazionali di Levico Terme di inizio settembre, dove la Rassu ha conquistato l'oro nelle prove atletiche del Ping Pong Kids e la Zedda ha ottenuto l'argento al tavolo. L'incontro diretto si è trasformato in una maratona di nervi risolta a favore della sassarese soltanto ai vantaggi del quinto set per 15-13. Vincendo i restanti confronti, Alessia Rassu ha messo le mani sulla coppa più grande, davanti a Beatrice Zedda (seconda) ed Emma Useli (Muravera TT, terza).





SINGOLO MASCHILE UNDER 13

Palla di nuovo ai maschi in un tabellone che ha regalato l'epilogo più combattuto dell'intera giornata. A incrociare le racchette nella sfida decisiva sono stati il favorito Mattia Carrus (TT Sassari) e la rivelazione del torneo d'età inferiore, Luca Calamida (Marcozzi). Carrus, forte dell'eccellente argento conquistato nel 2025 al Ping Pong Kids di Terni nel torneo Under 2000 punti, ha dovuto sudare moltissimo per piegare la resistenza del cagliaritano. Sul due a due, il turritano ha saputo riordinare le idee, sfruttando la maggiore abitudine ai tavoli di cartello per chiudere la frazione decisiva con un netto 11-1. Il bronzo è andato ex-aequo a Nicolò Mascia (Marcozzi) e Riccardo Francesco Cassoni Malymin (TT Sassari).





SINGOLO FEMMINILE UNDER 15

Salendo di categoria, il settore femminile ha eletto come prima protagonista Anna Dessì (Muravera TT), già campionessa d'Italia a squadre Under 11. Nel tabellone dell'Under 15, la Dessì ha superato in semifinale la compagna Claudia Melis per 3-0, trovando poi nell'atto finale la fiera resistenza di Alice Maria Meloni. La Meloni, atleta di scuola Guspini ma in forza al Quattro Mori Cagliari, ha disputato un match di grande generosità, cedendo alla distanza per 3-1 (11-6, 6-11, 11-7, 11-9). Il terzo posto è andato a Claudia Melis che ha condiviso il podio con la sua compagna Francesca Giglio.





SINGOLO MASCHILE UNDER 15

Tra i pari età maschi, il girone unico si è trasformato in una marcia trionfale per Federico Casula (TT Sassari). Il pongista sassarese, stabilmente nel giro delle selezioni regionali della FITET Sardegna, ha espresso una continuità impressionante, sconfiggendo per 3-0 tutti e quattro gli avversari incontrati sul suo cammino: nell'ordine Nicola Cilloco (TT Sassari), Nicolò Mascia (Marcozzi), Francesco Basciu (Muraverese) e l'atleta di casa Will Milanovic (Santa Tecla Nulvi). La piazza d'onore è andata a Nicola Cilloco, mentre Nicolò Mascia ha agguantato il bronzo.





SINGOLO FEMMINILE UNDER 17

Il copione delle ragazze ha visto riproporsi lo scontro diretto tra Anna Dessì e Alice Maria Meloni. Sotto di due set (14-16, 5-11) contro il ritmo asfissiante imposto dalla guspinese del Quattro Mori, la sarrabese ha saputo cambiare radicalmente l'inerzia della contesa: modificando la profondità dei colpi d'attacco e variando la gestione del palleggio, Anna ha inanellato tre set consecutivi (11-8, 11-6, 11-5) chiudendo a punteggio pieno e firmando la sua personale doppietta d'oro. La medaglia d'argento è andata a Claudia Melis (Muravera TT), abile a scavalcare la Meloni grazie al successo nello scontro diretto per 3-0.





SINGOLO MASCHILE UNDER 17

Nel corrispettivo tabellone maschile, la fase a eliminazione diretta ha vissuto sul rinnovo della classica sfida intestina tra i ragazzi del Tennistavolo Sassari. A raggiungere l'atto conclusivo sono stati Simone Demontis e Stefano Ganau, che nei turni precedenti avevano sbarrato la strada ai portacolori della Muraverese, Marco Dessì e Francesco Basciu. L'incontro finale ha premiato la maggiore lucidità nei punti decisivi di Simone Demontis, bravo a chiudere la contesa con un rotondo 3-0 (11-8, 11-5, 11-9) senza aver smarrito un solo set in tutto il torneo.





Singolo Maschile Under 19 e Under 21

In chiusura di manifestazione, non essendo previsti i tabelloni femminili per le fasce d'età maggiori, i riflettori si sono concentrati interamente sulle due classi maschili superiori, entrambe conquistate d'autorità da Gabriele Bianchi (Muravera Tennistavolo). Il forte atleta romano ha dimostrato di possedere ormai un passo superiore. Nell'Under 19 Bianchi si è sbarazzato di Alberto Piras (Muraverese) con un rapido 3-0 (11-6, 11-6, 11-2). Nel successivo tabellone Under 21, dopo aver superato indenne le qualificazioni e aver domato in semifinale la resistenza di Federico Casula (3-1), Bianchi ha completato l'opera sconfiggendo in finale il compagno di squadra Emanuele Cuboni con un secco tre a zero (11-5, 11-2, 11-7).





AL VIA I CAMPIONATI NAZIONALI: FOLTA PRESENZA DELLE SQUADRE SARDE NELLE MASSIME SERIE





Il fine settimana segna il ritorno delle competizioni a squadre. Il movimento pongistico isolano si presenta ai nastri di partenza con un numero elevato di formazioni, distribuite tra il massimo campionato maschile e i gironi di A2 e B femminile.

Proprio la Serie A1 maschile si apre con una formula particolare che vedrà le otto partecipanti radunarsi tutte al PalaTennistavolo di via Mecenate a Milano per i primi due turni stagionali. Si tratta di un'ottima occasione per vedere subito all'opera i nuovi organici, in un contesto dove la Sardegna copre metà del tabellone grazie a Marcozzi Cagliari, Muravera Tennistavolo, Tennistavolo Santa Tecla Nulvi e Tennistavolo Sassari. In questa categoria gli incontri seguono la formula New Swaythling sulla distanza dei cinque singolari, senza l'inserimento del doppio, dove il primo team in grado di ottenere tre successi chiude la contesa. Il punteggio di 3-0 o 3-1 garantisce tre punti in classifica, mentre il 3-2 ne assegna due ai vincitori e uno agli sconfitti. Il programma scatterà sabato 26 settembre alle ore 16:00 con il confronto diretto tra Tennistavolo Sassari e Muravera Tennistavolo, mentre la Marcozzi Cagliari incrocerà la matricola Reggio Emilia Grissin Bon e il Santa Tecla Nulvi se la vedrà con la il vice campione d’Italia Top Spin Messina. L'indomani, domenica 27 settembre alle 10:30, andrà in scena il secondo turno con i sassaresi opposti all'Apuania Carrara, il Muravera contro il Messina e il secondo derby isolano del weekend tra Santa Tecla Nulvi e Marcozzi.

Domenica 27 settembre inizierà anche la Serie A2 femminile, strutturata con il collaudato sistema dei concentramenti. A differenza del settore maschile, in questa competizione si applica la formula Mini Swaythling da sei singolari complessivi, che non prevede il doppio e si conclude al raggiungimento dei quattro punti, contemplando anche il pareggio sul 3-3. La novità preponderante a livello regolamentare è rappresentata dalla limitazione all'utilizzo delle atlete straniere aventi cittadinanza sportiva estera, che da quest'anno scendono a una sola unità per incontro rispetto al passato, una scelta mirata a incentivare l'impiego delle giocatrici locali. Le sarde iscritte figurano in quattro gironi differenti.

Nel girone A, il Quattro Mori Cagliari esordirà in trasferta a Bolzano contro il TT Varese Giant e le padrone di casa del Sudtirol. Spostandosi a Mondovì, il girone B proporrà subito il derby societario tra Muravera A e Muravera B, con la prima squadra che poi se la vedrà con il Tennis Tavolo Torino e la seconda opposta al TT Enjoy di Collegno. Il girone C prenderà invece vita a Castel Goffredo, dove il Tennistavolo Sassari A incontrerà l’Altavista TT Marco Polo e il Tennistavolo Norbello Blu incrocerà il Castel Goffredo, prima di scambiare le rivali nel turno successivo che vedrà le turritane opposte al Vallecamonica A e le guilcerine contro il Marco Polo. Infine, il girone D a Carrara vedrà il Tennistavolo Norbello Giallo debuttare contro il Prato Tennistavolo per poi incontrare il Tennistavolo Sassari B, atteso nella partita di apertura dalle locali dell’Apuania Carrara.

Anche nel girone H della Serie B femminile si seguirà lo schema regolamentare delle sei partite senza doppio. Il raggruppamento vive di una fortissima partecipazione sarda poiché, ad eccezione della romana APD Giovanni Castello che ospiterà i raduni successivi, tutte le altre iscritte provengono dall'isola. Il debutto si giocherà interamente a Sassari e proporrà in rapida successione i confronti tra TT Sassari e TT Quartu, Muravera TT contro Castello, Castello opposto al TT Sassari, la sfida tra TT Quartu e Norbello Guilcer e, in chiusura di giornata, il match tra Norbello Guilcer e Muravera TT.





DIRITTI SCAMBIATI E INCASTRI MILLIMETRICI: ECCO I NUOVI CALENDARI DI C2 E D1





È il momento di tirare fuori il goniometro e la lente d'ingrandimento. Il Comitato Regionale della FITET Sardegna ha pubblicato i calendari ufficiali per i campionati di Serie C2 e D1, svelando una mappa geografica stravolta dalle trattative estive. Negli ultimi mesi, infatti, la pre-stagione si è giocata soprattutto sulle scrivanie, tra cessioni di titoli, alleanze strategiche e ripescaggi dell'ultimo minuto.

Dato che le chiacchiere da bar stanno a zero, il weekend del 10 e 11 ottobre 2026 segnerà il passaggio dalle carte bollate ai verdetti dei tavoli.





SERIE C2: IL VALZER DELLE CATTEDRE

La massima serie isolana si presenta ai nastri di partenza con un organico completo di otto squadre. Spicca l'ingresso del Quattro Mori Cagliari, subentrato alla Marcozzi. L'operazione più complessa la firmano però Decimomannu e Muraverese: i decimesi, retrocessi ad aprile, mantengono la categoria rilevando il titolo del club sarrabese. In questo modo il Decimomannu salva l'ossatura della passata stagione sia in C2, sia in D1.

A completare la griglia di partenza ci sono il Tennistavolo Sassari A (promosso d’ufficio dopo la scalata della prima squadra in C1), la ripescata Azzurra Cagliari, le due promosse sul campo ITC E. Fermi Iglesias e Guilcier Ghilarza, l'A.S.D. Tennistavolo Quartu e la certezza ASD T.T. Guspini.

Le sfide del primo turno (10 ottobre) promettono scintille: l'Azzurra ospita il Sassari A, l'Iglesias attende il Quartu, il Guspini riceve il Ghilarza e il Quattro Mori attende il Decimomannu.





SERIE D1, GIRONE A: DOPPIA STRATEGIA AD ALGHERO E RITORNI DI FIAMMA

Il Girone A mette in mostra gli effetti dei passaggi di mano fin dal debutto. Il caso più interessante riguarda Il Cancello Alghero, capace di fare bottino pieno in estate e schierare ben due formazioni: una, grazie all'acquisizione del titolo dal TT Carbonia, l'altra attraverso la finestra del ripescaggio. Il computer dei calendari ha stabilito che sabato 10 ottobre, alle 16.30, il debutto sarà proprio Il Cancello Alghero contro Il Cancello Alghero Gialla: una stracittadina immediata per testare le forze interne.

Sempre sabato, il Tennistavolo Olbia festeggia il salto di categoria ricevendo lo Sporting Lanusei (società che ha rilevato la promozione conquistata sul campo dal Muravera TT, realtà distinta rispetto alla Muraverese), mentre il neopromosso Paulilatino ospita il Santa Tecla Nulvi. Domenica 11 si chiude con il confronto tutto sassarese tra Ping Pong Monterosello e Tennistavolo Sassari B.





SERIE D1, GIRONE B: DERBY IN FAMIGLIA A MURAVERA E QUARTU SI SDOPPIA

Nel Girone B si replica lo scenario dei match fratricidi. A causa del maxi-scambio di titoli con il Decimo, la Muraverese si ritrova a gestire una sfida interna immediata: sabato 10 ottobre, alle ore 17.00, si affrontano subito ASD Muraverese TT Senior e ASD Muraverese TT Young.

Alla stessa ora, la Marcozzi Boss riceve il TT Carbonia (che ha mantenuto un'unica compagine in D1), mentre il rinnovato ASD TT Decimomannu esamina le ambizioni del Tennistavolo Quartu "Giallo", salito nei quadri di D1 grazie a un tempestivo ripescaggio estivo. L'altra metà del club quartese, la formazione "Verde" (promossa sul campo dopo le fatiche dei playoff di D2), sarà invece impegnata domenica mattina sul difficile campo dell'A.S.D. T.T. La Saetta.





SERIE D2: NUMERI RECORD ALL'ORIZZONTE

Se i giochi in C2 e D1 sono fatti, per i campionati di Serie D2 bisognerà pazientare ancora un po'. Secondo quanto dichiarato dagli addetti ai lavori, si preannuncia un torneo dai numeri record con ben 38 squadre iscritte. Un vero polmone per il movimento isolano, anche se la composizione dei gironi e i relativi calendari verranno resi noti più in là.

La parola passa ai protagonisti. Buon campionato a tutti.





FOTO SERGIO RUIU, LUIGI CANU, TOMASO FENU, GIUSEPPE DI CARLO