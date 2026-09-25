Bari-Cosenza, Coppitelli carica i rossoblù: «Siamo in crescita, ora servono punti»

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Durante la conferenza stampa è stato affrontato anche il tema del mercato degli svincolati e della possibilità di aggiungere ulteriori elementi all’organico.

Coppitelli ha ribadito che le sue valutazioni sulle necessità della squadra non sono cambiate. Il tecnico considera ancora possibile migliorare la rosa, pur precisando che le eventuali operazioni dipendono dalle decisioni societarie.

La priorità, nell’immediato, rimane valorizzare i giocatori disponibili e metterli nelle condizioni di esprimere le proprie qualità.

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L’allenatore ha inoltre ricordato quanto le tempistiche della costruzione della squadra abbiano inciso sull’avvio della stagione. Quando si affronta un campionato con l’obiettivo della salvezza, poter disporre rapidamente di un gruppo completo rappresenta un vantaggio importante.

Obiettivo salvezza, il problema delle partite lontano da Cosenza

Un passaggio significativo riguarda la difficoltà di disputare le gare interne lontano dal proprio stadio.

Secondo Coppitelli, il fattore campo assume un’importanza particolare per le formazioni impegnate nella lotta per la permanenza nella categoria.

Non poter contare regolarmente sul proprio impianto significa rinunciare a una componente che può incidere sul rendimento della squadra.

Il tecnico ritiene quindi indispensabile trovare nuove motivazioni e costruire un gruppo capace di affrontare le difficoltà senza perdere entusiasmo.

La salvezza del Cosenza richiederà il contributo di tutte le componenti, dalla squadra allo staff, attraverso un percorso nel quale anche un singolo punto può assumere un peso determinante.

Condizioni fisiche e formazione, le valutazioni prima del Bari

Sul fronte della formazione, Coppitelli ha spiegato che diversi calciatori stanno recuperando progressivamente la condizione migliore.

Particolare attenzione è stata dedicata a un giocatore rientrato nel gruppo dopo un periodo nel quale aveva lavorato individualmente. Un problema alla schiena ne ha condizionato la preparazione settimanale, rendendo necessarie ulteriori valutazioni sul suo impiego.

Il tecnico considera fondamentale recuperare tutti gli elementi della rosa, soprattutto in una fase nella quale le alternative disponibili sono limitate.

La gestione delle energie e la prevenzione degli infortuni saranno quindi determinanti per affrontare i prossimi impegni.

La sfida di Bari come banco di prova per il nuovo Cosenza

L’incontro con il Bari arriva in un momento delicato, ma rappresenta anche un’opportunità per misurare i miglioramenti della formazione calabrese.

Il lavoro sulla preparazione fisica, la ricerca di nuovi equilibri e una maggiore conoscenza reciproca tra i calciatori costituiscono i principali elementi sui quali Coppitelli intende costruire la ripresa.

L’obiettivo immediato è dare continuità ai progressi mostrati contro la Scafatese, accompagnandoli finalmente con risultati utili.

Il messaggio dell’allenatore è chiaro: il Cosenza deve continuare a crescere, ma soprattutto deve iniziare a conquistare punti. La trasferta di Bari sarà un’occasione per verificare se il lavoro delle ultime settimane comincia a produrre risultati anche in classifica.