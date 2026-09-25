Incarico di Elevata Qualificazione nella Regione Calabria per i Fondi Europei

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La Regione Calabria ha indetto una manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione di III livello nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Gestione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. L'incarico, della durata di un anno, è denominato 'Unità di supporto all'Autorità di Gestione per il coordinamento dei controlli del PR Calabria FESR 21/27'.

La selezione è rivolta al personale della Giunta regionale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato, nonché al personale comandato. Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato, specificando nell'oggetto: 'Manifestazione di interesse – EQ Unità di supporto all'AdG per il coordinamento dei controlli del PR CALABRIA FESR 21/27'.

Requisiti e documentazione

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale emergano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze maturate nelle funzioni oggetto dell'incarico; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, contenente anche la dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale (art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001), nonché l'insussistenza di situazioni di incompatibilità con le funzioni di controllo da assumere, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027; copia di un documento d'identità in corso di validità.

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Nulla osta per il personale di altri Dipartimenti

Il personale in servizio presso Dipartimenti diversi dal Dipartimento per la Programmazione Unitaria dovrà produrre, prima del formale conferimento dell'incarico, il nulla osta del Dirigente Generale della struttura di appartenenza. La mancata produzione del nulla osta preclude il conferimento dell'incarico.

Informazioni e scadenze

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono consultare il sito istituzionale della Regione Calabria o contattare la Direzione Generale. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.