Eni introduce il tetto massimo sui carburanti: benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19 euro
Eni ha annunciato l'introduzione di un tetto massimo sul prezzo dei carburanti: il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro, mentre la benzina sarà bloccata a 1,99 euro al litro. La misura, nota come price cap, entrerà in vigore il 28 settembre e avrà una durata iniziale di 30 giorni.
Dettagli del price cap
Il tetto massimo fissato da Eni rappresenta una risposta concreta all'aumento dei prezzi dei carburanti che ha caratterizzato gli ultimi mesi. La decisione riguarda tutte le stazioni di servizio del gruppo sul territorio italiano e mira a contenere l'impatto sulle tasche dei consumatori.
Tempistiche e possibili estensioni
Il price cap sarà operativo dal 28 settembre per un periodo di 30 giorni. Eni ha inoltre precisato che la misura potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno, in base all'andamento del mercato e all'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Questa flessibilità consente all'azienda di adattare la strategia in risposta a eventuali variazioni delle condizioni economiche.
Reazioni e contesto
L'iniziativa di Eni arriva in un momento di particolare attenzione per i costi dell'energia e dei carburanti, che hanno registrato forti oscillazioni. I consumatori e le associazioni di categoria hanno accolto con favore l'annuncio, sottolineando la necessità di misure strutturali per stabilizzare i prezzi. Resta da vedere se altri operatori del settore seguiranno l'esempio di Eni.
Per ora, l'obiettivo dichiarato è offrire un sollievo immediato agli automobilisti, in attesa di capire se il mercato tornerà a stabilizzarsi.
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