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Al via la V edizione di “Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda”

Inaugurazione straordinaria alla Caserma Pepe-Bettoja di Catanzaro

Grande partecipazione di pubblico per la prima tappa del viaggio culturale promosso dall’Associazione Promocultura. Cinque appuntamenti tra Catanzaro e Squillace per unire memoria, giovani talenti e inclusione sociale.

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Ha preso il via, registrando una calorosa e numerosa partecipazione di pubblico, la quinta edizione della rassegna “Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda: Musica e Arte che danno voce ai luoghi”, il progetto culturale promosso dall’Associazione Promocultura, presieduta dal Maestro Tommaso Rotella, che si propone di portare la musica nei luoghi, lasciando che essi stessi si raccontino attraverso la melodia.

La magnifica cornice del Chiostro della Caserma Pepe-Bettoja, sede del Comando Militare Esercito Calabria, si è aperta eccezionalmente alla cittadinanza per la serata inaugurale, restituendo alla comunità uno spazio storico di inestimabile valore. Ad aprire l'appuntamento è stato il generale Ugo Gaeta, comandante del Comando Militare Esercito Calabria, che ha raccontato l'importanza e la storia dello storico edificio, esprimendo il forte desiderio di farlo scoprire e di renderlo sempre più fruibile e vicino alla cittadinanza.

Il Complesso Bandistico “Giuseppe Rossi” di Catanzaro, guidato con maestria dal M° Eliseo Castrignanò, ha incantato il pubblico eseguendo brani di grande impatto solenne ed evocativo: dall’Inno di Italia di Goffredo Mameli alla marcia 4 Maggio del Maestro Fulvio Creux, fino alla brillante e riscoperta Scossa Elettrica di Giacomo Puccini. Finale a sorpresa con il brano inedito Passa la banda, scritto da Giuseppe Turrà e arrangiato da Alessandro Gigliotti, che ha suggellato la serata in un clima di festa e condivisione.

Nato con l’obiettivo di concepire la cultura come esperienza collettiva e di coesione, il progetto vede quest’anno la preziosa collaborazione di realtà associative di primo piano fortemente impegnate sul territorio. Nel corso della serata sono intervenuti i presidenti delle associazioni partner: Sergio Lucisano per l’ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (che celebra i suoi 70 anni di attività), Domenico Sacco per la Croce Bianca di Gimigliano (che festeggia 40 anni al servizio socio-sanitario) e Pietro Marino per Vitambiente. Tutti i rappresentanti hanno testimoniato l’importanza di unire la promozione artistica alla tutela dei diritti, della salute e dell'ambiente.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Calabria (Avviso Pubblico “Sostegno e Promozione Turistica e Culturale”, POC Calabria 2014/2020, Azione 6.8.3) e con la collaborazione del Comando Militare Esercito Calabria, del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, delle realtà ecclesiastiche e delle associazioni partner.

Il viaggio di “Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda” proseguirà con i prossimi imperdibili appuntamenti:

Martedì 6 ottobre (ore 19:00) – Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia. Mercoledì 7 ottobre (ore 19:00) – Catanzaro, Chiesa del SS. Rosario (quartiere Gagliano). Giovedì 8 ottobre (ore 19:00) – Squillace, Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta. Venerdì 9 ottobre (ore 19:00) – Catanzaro, Chiesa San Giovanni Battista.



Particolarmente significativa sarà la presenza del M° Romano Pucci, già primo flauto solista dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Accanto alla presenza dei grandi maestri, uno degli elementi caratterizzanti della quinta edizione sarà l’attenzione riservata ai giovani talenti musicali calabresi. Saranno protagonisti i solisti Davide Rotella, Jessica Malvaso, Benedetta Perri, Francesco Bertuccio, Alessandro Rotella e Daniele Contartese, insieme ad altri musicisti provenienti dai Conservatori della Calabria e a qualificati professionisti. A impreziosire gli appuntamenti sarà inoltre la presenza dell’attore Massimo Tommaso Rotella, in qualità di voce narrante.