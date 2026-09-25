Zagarise, successo per il XV Raduno dei Cavalli dell’associazione I Cavalieri tra natura e tradizione

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Venticinque cavalieri e 150 partecipanti al XV Raduno dei Cavalli di Zagarise

L’evento organizzato dall’associazione I Cavalieri del Parco ha coinvolto complessivamente 150 persone tra cavalieri, famiglie e accompagnatori

Venticinque cavalieri per la quindicesima edizione

Grande partecipazione a Zagarise per il XV Raduno dei Cavalli, appuntamento ormai consolidato che unisce sport, natura e promozione del territorio. La manifestazione, organizzata dall’associazione I Cavalieri del Parco, presieduta da Franco Mustari, si è svolta il 20 settembre grazie all’impegno e alla collaborazione dei soci.

Nonostante il forte temporale, 25 cavalieri provenienti da diverse località della provincia hanno raggiunto Zagarise per prendere parte all’iniziativa. Complessivamente, l’evento ha coinvolto 150 partecipanti, considerando anche famiglie, accompagnatori e sostenitori.

Una presenza importante, che conferma il crescente interesse verso lo sport equestre e gli itinerari naturalistici della Sila.

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Un percorso di oltre 25 chilometri nei boschi della Sila

Il momento centrale della giornata è stato rappresentato dalla passeggiata a cavallo di oltre 25 chilometri, sviluppata lungo i sentieri silani a più di 1.200 metri di altitudine.

Durante il percorso, i 25 cavalieri hanno potuto ammirare un paesaggio particolarmente suggestivo, con una vista sul Golfo di Squillace estesa da Isola di Capo Rizzuto fino a Soverato. Il raduno ha così offerto l’occasione per valorizzare non soltanto la tradizione equestre, ma anche il patrimonio ambientale e paesaggistico dell’entroterra catanzarese.

La manifestazione è stata promossa con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Zagarise e ha ricevuto il patrocinio del Parco Nazionale della Sila, che ha consegnato alcuni gadget ai cavalieri presenti.

Uno sport inclusivo capace di coinvolgere più generazioni

Il presidente Franco Mustari ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa, sottolineando come l’equitazione sia un’attività intergenerazionale e inclusiva, capace di coinvolgere persone di età ed esperienze differenti.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione, per la prima volta, di alcune ragazze che si stanno avvicinando allo sport equestre. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle giovani Leyla Morrone e Silvana Catalano, presenti durante l’intero percorso.

Anche quest’anno non è mancato il cavaliere veterano Lele Rotundo, conosciuto come Sozizzo, che ha preso parte alla manifestazione insieme alla propria famiglia, testimoniando il forte legame costruito nel tempo con questo appuntamento.

Organizzazione e sicurezza al centro dell’evento

L’associazione I Cavalieri del Parco ha riservato particolare attenzione agli aspetti organizzativi e alla documentazione richiesta per lo svolgimento della manifestazione equestre.

Per il supporto professionale prestato è stato ringraziato il ragioniere Luigi Griffo di Cerva, presente durante l’iniziativa. Un contributo importante per garantire un’organizzazione accurata e rispettosa delle procedure previste.

Mustari ha inoltre espresso gratitudine al sindaco e all’Amministrazione comunale per la presenza e il sostegno costante, oltre che alla dottoressa Ada Occhiuzzi, intervenuta in rappresentanza del Parco Nazionale della Sila.

La festa conclusiva con 150 partecipanti

Al termine della passeggiata, i 25 cavalieri, insieme alle famiglie e agli accompagnatori, si sono ritrovati al ristorante Alta Vista Grandi Momenti di Antonio e Mariateresa.

La giornata si è conclusa in un clima di festa, con la musica di Carmine Scavo ad accompagnare i 150 partecipanti complessivi.

Il successo del Raduno dei Cavalli di Zagarise conferma la vitalità dell’associazionismo locale, capace di creare occasioni di incontro e di far conoscere le risorse ambientali della Sila. Una manifestazione che rafforza il senso di comunità e contribuisce alla promozione di un territorio ricco di paesaggi, tradizioni e percorsi ancora da scoprire.