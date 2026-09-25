Autobus in fiamme sulla SS182 a Soverato, istruttore e allievo si mettono in salvo. Video

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Un mezzo utilizzato per le esercitazioni di scuola guida è stato completamente distrutto dall’incendio. Temporaneamente interdetta la circolazione per consentire le operazioni di soccorso

Le fiamme partite dal vano motore

Momenti di apprensione lungo la Strada Statale 182, nel territorio di Soverato, dove un autobus adibito alle esercitazioni di scuola guida è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Il mezzo stava percorrendo il tratto compreso tra Soverato Superiore e la zona marina quando l’istruttore e l’allievo presenti a bordo hanno notato il principio d’incendio proveniente dal vano motore. Entrambi sono riusciti ad abbandonare rapidamente l’autobus prima che il rogo si propagasse, evitando conseguenze fisiche.

Istruttore e allievo sono rimasti illesi

La tempestività con cui i due occupanti sono scesi dal veicolo si è rivelata decisiva. Nonostante la rapida diffusione delle fiamme, l’istruttore e l’allievo sono rimasti illesi e non è stato necessario prestare loro cure mediche.

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Il mezzo, invece, è stato completamente distrutto. Le cause che hanno provocato l’incendio dell’autobus sulla SS182 dovranno essere accertate attraverso gli approfondimenti tecnici del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute inizialmente le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, successivamente affiancate dal personale di Chiaravalle Centrale. Per garantire una quantità d’acqua sufficiente durante le operazioni è stata impiegata anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Catanzaro.

I soccorritori hanno provveduto a spegnere il rogo, raffreddare il veicolo e mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori pericoli per gli automobilisti in transito.

Traffico temporaneamente bloccato sulla SS182

Durante l’intervento, il tratto interessato della SS182 a Soverato è stato temporaneamente chiuso al traffico. La sospensione della circolazione ha permesso alle squadre di lavorare in sicurezza e di completare le verifiche sulla carreggiata.

Terminate le operazioni di spegnimento, è stato richiesto l’intervento di un mezzo di soccorso stradale adeguato al recupero dell’autobus. La rimozione del veicolo è stata necessaria per consentire la pulizia della sede stradale e il successivo ripristino della normale viabilità.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e negli adempimenti di competenza.











