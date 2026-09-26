Nations League: Belgio batte Italia 2-0 all'Olimpico, esordio amaro per Mancini bis, gol e highlights

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Un esordio da dimenticare per la nuova Italia targata Roberto Mancini. Allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale ha perso 2-0 contro il Belgio nella prima giornata della Nations League. Una sconfitta che complica il cammino degli azzurri nel girone, ma soprattutto mette subito pressione sul ct, tornato sulla panchina azzurra dopo l'esperienza all'estero.

La partita: Belgio cinico, Italia sprecona

La partita inizia con un ritmo alto, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al 15' con un colpo di testa di Trossard, bravo a sfruttare un cross dalla destra. L'Italia prova a reagire con Chiesa e Zaccagni, ma la mira è imprecisa. Nella ripresa, Mancini cambia modulo e inserisce Retegui e Politano, ma è ancora il Belgio a trovare il raddoppio al 65' con Lukaku, che batte Donnarumma con un diagonale potente.

Le scelte di Mancini e le assenze pesanti

Il ct ha dovuto fare i conti con diverse assenze: Immobile, Verratti e Barella su tutti. La Nazionale ha mostrato buone trame di gioco, ma poca incisività in attacco. Il Belgio, dal canto suo, si conferma una squadra solida e cinica, capace di punire gli errori difensivi.

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Le reazioni e le pagelle

Nel post-partita, Mancini ha dichiarato: "Abbiamo giocato bene per lunghi tratti, ma manca la cattiveria sotto porta. Dobbiamo lavorare e migliorare. Il gruppo è giovane e ha bisogno di tempo." I tifosi, però, si aspettavano un inizio diverso. Le pagelle vedono Donnarumma non colpevole sui gol, Bastoni e Scalvini sufficienti, mentre Barella e Frattesi non incidono. In attacco, Chiesa è il migliore dei suoi, ma poco supportato.

Prossimo impegno e classifica

L'Italia tornerà in campo domenica contro l'Olanda, in una partita già decisiva per il passaggio del turno. Il Belgio, intanto, guida il girone con 3 punti. La Nations League resta un obiettivo importante per gli azzurri, ma serve un cambio di passo immediato.

Italia-Belgio 0-2: gol e highlights | Nations League