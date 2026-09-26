Benestare: XVII^ edizione di “Catoja in Festa”. Sette giorni tra tradizioni, sapori e memoria del borgo.

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dal 29 settembre al 4 ottobre il centro storico di Benestare torna protagonista con la XVII edizione di Catoja in Festa.

A Benestare, nel cuore dell’area interna della provincia di Reggio Calabria, le antiche case di gesso tornano ad aprire le loro porte per raccontare la storia, la cultura e le tradizioni della comunità. Dal 29 settembre al 4 ottobre, il centro storico ospiterà la XVII edizione di Catoja in Festa, manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L’appuntamento si inserisce nel calendario dei festeggiamenti in onore di San Michele e Maria Santissima del Rosario e rappresenta uno degli eventi più attesi dalla comunità benestarese. Musica, artigianato, gastronomia, cultura popolare e memoria locale saranno al centro di un programma pensato per coinvolgere residenti e visitatori.

La presentazione ufficiale a Palazzo Alvaro. La nuova edizione di Catoja in Festa è stata presentata ufficialmente ieri durante una conferenza stampa nella Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All'incontro hanno partecipato il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, il sindaco di Benestare e consigliere metropolitano Domenico Mantegna, il consigliere metropolitano Carmelo Versace, il direttore artistico Erminio Lord Nicèforo e la cantante e autrice Tiziana Serraino, interprete dell'inno dei Catoja. La presentazione ha permesso di illustrare gli aspetti principali della manifestazione e il ruolo che l'evento continua ad avere nella promozione del territorio.

I 110 Catoja diventano il cuore della manifestazione. Il tratto più caratteristico della festa è rappresentato proprio dai catoja, antiche abitazioni realizzate in gesso che costituiscono una delle peculiarità architettoniche del borgo di Benestare. Durante i giorni della manifestazione saranno 110 i Catoja aperti e allestiti a tema. Gli spazi diventeranno piccoli luoghi di racconto, capaci di mettere in relazione la memoria del passato con le espressioni culturali del presente. All'interno dei diversi ambienti saranno proposte esposizioni e iniziative dedicate all'artigianato, alle tradizioni popolari, alla cultura contadina e all'enogastronomia calabrese.

Il percorso attraverserà il centro storico e permetterà ai visitatori di scoprire il borgo attraverso un'esperienza articolata, nella quale le caratteristiche architettoniche dei Catoja diventano parte integrante della manifestazione.

Tradizione e innovazione per raccontare Benestare. Uno degli elementi distintivi di Catoja in Festa è il rapporto sempre attivo e costruttivo tra passato e presente. La manifestazione non si limita infatti alla dimensione enogastronomica, ma punta a costruire un percorso culturale dedicato all'identità della comunità. Le antiche abitazioni, le vie del centro storico e le attività proposte durante la festa contribuiscono a creare un'atmosfera nella quale la tradizione calabrese viene raccontata attraverso linguaggi differenti.

L'obiettivo è valorizzare un patrimonio che rischierebbe altrimenti di rimanere legato soltanto alla memoria degli abitanti più anziani e trasformarlo in un'occasione di conoscenza e partecipazione per le nuove generazioni e per i visitatori. Durante le giornate di festa è molto bello vedere giovani ed anziani uniti all’unisono attorno alle bellezze del territorio e alla voglia di conservarne i valori e le tradizioni.

Domenico Mantegna: una festa che coinvolge tutta la comunità. Nel corso della presentazione, il sindaco di Benestare e consigliere metropolitano Domenico Mantegna ha sottolineato il forte coinvolgimento della comunità nella realizzazione dell'evento. Per il primo cittadino, i Catoja rappresentano non soltanto una caratteristica architettonica del paese, ma anche uno strumento attraverso il quale raccontare la storia e l'identità di Benestare. L'apertura dei 110 Catoja permetterà di proporre un percorso nel quale degustazioni, esposizioni e iniziative culturali accompagneranno il pubblico alla scoperta delle antiche tradizioni locali.

La manifestazione, secondo quanto evidenziato durante la conferenza, ha assunto nel tempo una dimensione sempre più ampia, attirando visitatori provenienti da diversi centri della Calabria e anche da fuori regione. “Quello dei Catoja è l’evento più spettacolare dell’anno benestarese - ha affermato Domenico Mantegna - tutta la comunità è assolutamente coinvolta, in questi sette giorni di festa, che rappresentano l’identità e la cultura contadina della nostra comunità. Innovazione e tradizione, cultura e storia di quello che abbiamo rappresentato da sempre: tutto il nostro centro storico, formato dalle tipiche case di gesso, viene ripopolato con questa festa. Apriamo 110 Catoja dove, oltre a un grande percorso degustativo, ci saranno anche esposizioni tematiche che racconteranno le nostre antiche tradizioni. Non è semplicemente una grande festa ma anche un grande evento culturale che ha assunto una rilevanza regionale; registriamo ogni anno un grande successo e siamo felici e orgogliosi di ricevere così tanti visitatori non solo dalla Calabria ma anche da fuori”

La Città Metropolitana sostiene la valorizzazione del territorio. Nel corso della conferenza stampa è stato evidenziato anche il ruolo delle istituzioni locali nel sostegno alla manifestazione. Il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha posto l'accento sulla capacità di iniziative come Catoja in Festa di contribuire alla costruzione di una nuova narrazione del territorio metropolitano. La valorizzazione delle tradizioni locali può infatti diventare uno strumento per promuovere forme di turismo culturale, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne. In questa prospettiva, una manifestazione legata alle peculiarità di un borgo può contribuire a mantenere alta l'attenzione su luoghi che, al di fuori dei periodi tradizionalmente dedicati alle vacanze, rischiano di essere meno frequentati. “La diciassettesima edizione di Catoja in festa -ha detto Cannizzaro- ci dà la conferma di quanto l’offerta turistico culturale nel nostro territorio possa essere destagionalizzata; nonché di quanto, attorno ad un evento del genere, si possa costruire una nuova narrazione del nostro territorio metropolitano coniugando naturalmente le nostre tradizioni, le nostre peculiarità ed unicità con un racconto nuovo di quello che vuole e deve rappresentare la città Metropolitana. Per questo noi come istituzioni sosteniamo anche questo evento e lavoriamo affinché si possano moltiplicare esperienze come quella di Catoja in festa perché questo è anche un modo per arginare lo spopolamento dei nostri territori che devono vivere e non sopravvivere”

Catoja in Festa e il turismo culturale in Calabria. Il valore della manifestazione va oltre i giorni della festa. La riscoperta delle abitazioni storiche, dei prodotti locali e delle tradizioni rappresenta infatti una delle modalità attraverso cui i piccoli comuni possono rafforzare la propria identità turistica. Nel caso di Benestare, i Catoja costituiscono un patrimonio particolarmente riconoscibile. La loro presenza consente di costruire un itinerario che unisce architettura rurale, gastronomia, musica e cultura popolare. L'evento diventa così un'occasione per conoscere il borgo attraverso un'esperienza legata direttamente alla sua storia, senza separare l'offerta turistica dalla vita della comunità.

Un appuntamento dedicato alla memoria e all'identità di Benestare. La Festa dei Catoja si prepara dunque a riportare animazione nel centro storico di Benestare, coinvolgendo abitanti, associazioni, operatori e visitatori.

La XVII edizione conferma la volontà di utilizzare il patrimonio storico e culturale del paese come punto di partenza per un progetto di valorizzazione più ampio, nel quale tradizioni, cultura, enogastronomia e turismo possono convivere.

Dal 29 settembre al 4 ottobre, i vicoli e le antiche abitazioni del borgo saranno quindi nuovamente protagonisti di un appuntamento che mette al centro la memoria di una comunità e la capacità di trasformarla in un'esperienza da condividere. La manifestazione, come già ricordato, si svolge nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele e Maria Santissima del Rosario.

Una seconda presentazione a Benestare. A completamento della presentazione istituzionale è prevista per oggi, 26 settembre 2026 con inizio alle ore 16, una conferenza stampa direttamente a Benestare, presso la Sala Consiliare del Comune. L'incontro rappresenta un ulteriore momento di approfondimento in vista dell'apertura ufficiale della XVII edizione di Catoja in Festa.

(fonte immagine di copertina: pagina fb di Domenico Mantegna)