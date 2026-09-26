Meteo Italia, sei giorni di sole e temperature fino a 30 gradi

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L’alta pressione riporta stabilità da Nord a Sud con un deciso rialzo termico e giornate dal sapore estivo

Il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare rapidamente. Dopo la fase più fresca e instabile degli ultimi giorni, un promontorio anticiclonico raggiungerà il Mediterraneo centrale, favorendo il ritorno del sole e un progressivo aumento delle temperature.

La stabilità dovrebbe accompagnare gran parte del Paese per circa sei giorni, con valori massimi localmente vicini ai 29-30°C. Non mancheranno, tuttavia, marcate differenze tra le temperature del mattino e quelle pomeridiane, un elemento tipico dell’inizio dell’autunno.

Sabato 26 settembre migliora quasi ovunque

La rimonta dell’alta pressione garantirà un sabato prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia. Al Centro-Nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni significative.

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Le ultime condizioni di instabilità potranno interessare la Sicilia orientale e alcuni tratti del versante ionico, dove saranno ancora possibili brevi rovesci irregolari, soprattutto durante la prima parte della giornata.

I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e sullo Ionio. Le temperature inizieranno a salire, pur mantenendosi ancora gradevoli.

Domenica 27 settembre torna il caldo

La giornata di domenica 27 settembre segnerà il consolidamento dell’anticiclone su tutto il territorio nazionale. Il sole sarà protagonista da Nord a Sud, con cieli sereni o soltanto attraversati da qualche nube poco significativa.

Il cambiamento più evidente riguarderà le temperature massime, attese in aumento anche di 4-6°C rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti. Nelle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e al Sud si potranno raggiungere diffusamente i 27-29°C.

Le aree maggiormente interessate dal rialzo termico saranno la Valle Padana, i versanti tirrenici, la Sardegna e la Sicilia. Si tratterà di una domenica dal sapore quasi estivo, ideale per le attività all’aperto, pur con un clima più fresco nelle prime ore del mattino.

Lunedì 28 settembre sole e caldo su tutte le regioni

Anche lunedì 28 settembre l’Italia resterà sotto la protezione dell’alta pressione. Le condizioni meteorologiche saranno stabili, con ampie schiarite e precipitazioni generalmente assenti.

Le temperature aumenteranno ulteriormente, soprattutto nelle zone interne e nelle grandi città. Il clima risulterà caldo durante le ore centrali del giorno, mentre al mattino continueranno a registrarsi valori più contenuti.

Tra lunedì e martedì possibili punte di 30 gradi

La fase più calda è prevista tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Al Nord le massime potranno raggiungere i 27-28°C, con valori in crescita anche a Torino, Milano e Bologna.

Al Centro e al Sud il rialzo termico sarà più marcato. In città come Firenze, Roma e Napoli saranno possibili temperature comprese tra 29 e 30°C. Sulle zone interne della Sardegna non si escludono valori localmente superiori ai 30°C.

Le temperature massime potrebbero risultare fino a 4-5°C oltre la media stagionale, confermando una fase insolitamente calda per la fine di settembre.

Forti escursioni termiche tra mattino e pomeriggio

Nonostante il caldo diurno, le temperature minime rimarranno relativamente fresche. La differenza tra i valori registrati nelle prime ore del mattino e quelli pomeridiani potrà superare i 12-14°C.

Le escursioni termiche più evidenti sono attese nelle vallate, in Pianura Padana, nelle zone interne del Centro e lungo la dorsale appenninica. In alcune località si passerà quindi da un risveglio fresco a un pomeriggio quasi estivo.

Sarà importante scegliere un abbigliamento adeguato alle diverse fasi della giornata, soprattutto per chi esce presto o rientra nelle ore serali.

Quanto durerà la fase di bel tempo

L’anticiclone delle Azzorre, sostenuto da correnti più miti, dovrebbe garantire diversi giorni consecutivi di tempo stabile. Il sole e le temperature superiori alla media potrebbero accompagnare l’Italia almeno fino alla metà della prossima settimana.

Successivamente si intravedono segnali di un possibile ritorno verso condizioni più tipiche dell’autunno. Vista la distanza temporale, però, sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire quando arriverà un calo delle temperature e se torneranno piogge più diffuse.