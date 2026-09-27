Luna Rossa domina a Napoli e conquista la finale contro Emirates Team New Zealand

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Gli equipaggi senior si assicurano con una regata d’anticipo l’accesso al match race decisivo delle preliminari di America’s Cup

Luna Rossa firma una vittoria netta nel Golfo di Napoli

Luna Rossa conquista la settima regata di flotta delle preliminari di America’s Cup a Napoli e ottiene aritmeticamente l’accesso al match race finale. L’equipaggio italiano precede Emirates Team New Zealand, che grazie al secondo posto raggiunge lo stesso obiettivo con una prova ancora da disputare.

La prima manche della terza giornata definisce quindi in anticipo le due imbarcazioni protagoniste del confronto decisivo. Saranno Italia e Nuova Zelanda a contendersi la vittoria nell’ultimo atto della competizione, in una sfida uno contro uno che promette spettacolo e grande intensità.

Partenza ritardata per la mancanza di vento

Il pubblico presente sul lungomare Caracciolo ha dovuto attendere quasi un’ora prima di assistere alla partenza. Le condizioni di vento insufficienti hanno costretto il comitato di regata a rinviare il via e a modificare il tracciato, spostando alcune boe per rendere possibile lo svolgimento della prova.

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Migliaia di spettatori hanno seguito l’attesa dalla costa, confermando il forte interesse suscitato dalle regate veliche nel Golfo di Napoli. Il campo di gara partenopeo, particolarmente suggestivo, si è però dimostrato ancora una volta complesso dal punto di vista tattico a causa dell’instabilità del vento.

Luna Rossa prende subito il comando

Una volta iniziata la competizione, Luna Rossa ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute. L’equipaggio italiano ha interpretato con precisione il campo di regata, guadagnando la testa della flotta e controllando gli avversari lungo tutto il percorso.

Alle sue spalle, Emirates Team New Zealand e il team francese La Roche-Posay hanno provato a ridurre il distacco. Nella fase conclusiva i neozelandesi hanno aumentato la pressione, senza però riuscire a completare la rimonta.

Luna Rossa ha così tagliato per prima il traguardo, confermando solidità, velocità e capacità di gestire anche condizioni meteorologiche poco favorevoli.

Francesi terzi e Alinghi fuori dalla finale

La Roche-Posay ha concluso la regata al terzo posto, davanti a GB1. Più indietro l’equipaggio Luna Rossa Young e Women, settimo classificato ma capace di precedere Alinghi.

Il risultato ha spento definitivamente le speranze del team svizzero di qualificarsi per il match race. Con una sola prova ancora da disputare, il divario accumulato non può più essere colmato.

La classifica premia Italia e Nuova Zelanda

Dopo la settima regata di flotta, la classifica delle preliminari di America’s Cup vede Luna Rossa al comando con 61 punti, seguita da Emirates Team New Zealand con 52 punti e Alinghi con 41 punti.

Nell’ultima manche restano disponibili dieci punti per il vincitore. Anche in caso di successo, gli svizzeri non potrebbero raggiungere la formazione neozelandese. La qualificazione delle prime due squadre è quindi già certa.

A Napoli torna la grande sfida tra Luna Rossa e i kiwi

Il match race finale proporrà uno dei confronti più attesi della vela internazionale. Da una parte ci sarà una Luna Rossa apparsa competitiva e costante durante le prove di flotta; dall’altra Emirates Team New Zealand, formazione abituata alle sfide decisive e pronta a sfruttare ogni opportunità.

La finale rappresenterà anche un importante banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti dell’America’s Cup. Nel suggestivo scenario del Golfo di Napoli, strategia, velocità e lettura del vento saranno determinanti per stabilire quale equipaggio chiuderà al primo posto le regate preliminari.