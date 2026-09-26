Crotone-Salernitana 2-1, Greco: «Vittoria di cuore e personalità, ora continuiamo a crescere» Video

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Il successo sulla Salernitana assume un significato ancora maggiore considerando la situazione di classifica dei rossoblù, condizionata dalla penalizzazione di sei punti.

Prima della sfida, il Crotone aveva conquistato tre pareggi nelle prime sei giornate, ritrovandosi a quota meno tre. La prima vittoria permette quindi alla formazione calabrese di azzerare il saldo negativo e raggiungere quello che Greco considera il primo obiettivo stagionale.

L’allenatore ha spiegato quanto la penalizzazione abbia inciso sulla gestione psicologica del gruppo, soprattutto quando le buone prestazioni non sono state accompagnate dai risultati.

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In questo contesto, la vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia. Il tecnico ha ringraziato lo staff, la società, il direttore e il presidente per aver mantenuto equilibrio e fiducia nel progetto anche durante le difficoltà iniziali.

Greco ha però chiarito che il risultato contro la Salernitana non risolve automaticamente tutti i problemi. Il Crotone deve continuare a migliorare, ridurre gli errori e trasformare i progressi mostrati sul campo in una maggiore continuità di rendimento.

Cosa ha detto Greco alla squadra durante l’intervallo

Un altro passaggio significativo della conferenza stampa riguarda il confronto con i giocatori negli spogliatoi.

Dopo il gol subito e l’espulsione di Merelli, il Crotone avrebbe potuto accusare psicologicamente gli episodi negativi. Greco ha invece cercato di stimolare la reazione del gruppo, chiedendo maggiore determinazione e fiducia nelle proprie capacità.

Secondo l’allenatore, la personalità mostrata nella ripresa non è nata improvvisamente. Si tratta di caratteristiche già presenti nella squadra, che devono essere sviluppate attraverso il lavoro quotidiano.

L’obiettivo è rendere determinati comportamenti un’abitudine, affinché i calciatori imparino a reagire autonomamente alle difficoltà senza aver bisogno di continui interventi dalla panchina.

La risposta dei rossoblù contro la Salernitana rappresenta, in questa prospettiva, un primo risultato concreto del percorso intrapreso.

Il rapporto con i tifosi e il progetto per riportare entusiasmo a Crotone

Nelle dichiarazioni successive alla partita, Leandro Greco ha attribuito particolare importanza al rapporto tra squadra, società e tifoseria.

L’allenatore vuole costruire un gruppo capace di trasmettere passione e senso di appartenenza, recuperando progressivamente l’entusiasmo dell’ambiente rossoblù.

Tra i momenti più significativi della giornata, il tecnico ha ricordato la partecipazione della panchina durante la partita e i festeggiamenti finali insieme alla curva.

Per Greco, il coinvolgimento dei tifosi non deve essere considerato una conseguenza occasionale dei risultati, ma una componente fondamentale del progetto sportivo.

Il suo obiettivo dichiarato è contribuire alla costruzione di un Crotone nuovamente competitivo, attraverso un percorso basato su lavoro, disciplina, umiltà e miglioramento costante.

Il caso Merelli e il chiarimento sull’espulsione

Nella parte conclusiva della conferenza stampa, Greco è tornato anche sull’episodio che ha determinato l’espulsione del portiere Merelli.

L’allenatore ha spiegato di aver inizialmente interpretato diversamente la situazione regolamentare, ritenendo che un’eventuale posizione di fuorigioco potesse incidere sul provvedimento disciplinare.

Successivamente, attraverso il confronto con il quarto ufficiale, ha compreso che la valutazione dell’espulsione sarebbe rimasta valida.

Un episodio che il tecnico ha affrontato riconoscendo la necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti del regolamento.

Il prossimo passo: trasformare la vittoria in continuità

La vittoria per 2-1 contro la Salernitana può rappresentare un punto di partenza importante per il campionato del Crotone, ma Greco invita a mantenere equilibrio.

La squadra ha dimostrato di possedere risorse tecniche e caratteriali, evidenziando allo stesso tempo alcuni limiti nella gestione degli episodi e delle occasioni offensive.

Il prossimo obiettivo sarà consolidare quanto di positivo emerso nella settima giornata, lavorando soprattutto sulla concentrazione, sulla concretezza sotto porta e sulla capacità di affrontare le situazioni impreviste.

Il messaggio dell’allenatore è chiaro: la vittoria ha permesso di raggiungere il primo traguardo, ma il percorso di crescita è ancora lungo.

Il Crotone riparte dunque dal successo contro la Salernitana, dalla ritrovata fiducia dei suoi giocatori e dalla volontà di costruire un’identità forte, capace di unire risultati, prestazioni e appartenenza ai colori rossoblù.

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