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Omicidio a Torino: cadavere trovato in appartamento, tre fermi

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Omicidio a Torino: cadavere trovato in appartamento, tre fermi
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Un omicidio è stato scoperto a Torino, dove il cadavere di un uomo di 39 anni è stato trovato in un appartamento al quarto piano di uno stabile nella zona nord della città. La macabra scoperta è avvenuta nella tarda serata di giovedì scorso, ma secondo gli investigatori il decesso risalirebbe a diversi giorni prima.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile, che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Torino. Gli accertamenti hanno portato al fermo di tre persone: un giovane è indiziato per l'omicidio e per la soppressione del cadavere, mentre due donne sono indiziate di favoreggiamento nei confronti del responsabile e di concorso nella soppressione del cadavere.

Prossimi passi giudiziari

Nelle prossime ore la Procura presenterà al Giudice per le indagini preliminari le richieste per la convalida dei fermi e per l'applicazione delle misure cautelari. Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e il movente.


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