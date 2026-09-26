Tennistavolo Norbello: domenica scattano i campionati di A2 e B Femminile

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Ci risiamo. Settembre volge al termine e in casa Tennistavolo Norbello si riaccendono i motori, anche se il vero lavoraccio è iniziato già da qualche settimana dietro le quinte. Chi pensa che l’esordio nei campionati sia soltanto una questione di topspin e schemi tattici non ha mai dato un’occhiata al planisfero della segreteria gialloblù: tra una rosa internazionale e atlete italiane provenienti da ogni angolo dello Stivale, la preparazione della nuova stagione è anche una complessa operazione logistica, fatta di viaggi, coincidenze, trasferimenti e incastri da far quadrare.

Per questa domenica inaugurale del 27 settembre — in attesa del debutto della massima serie di A1 Femminile programmato per il 4 ottobre — il club deve gestire un complicato triplicamento su tre fronti simultanei: la nebbia mantovana di Castel Goffredo, il salmastro toscano di Carrara e i tavoli di Sassari. Una transumanza in piena regola che metterà a dura prova la resistenza di dirigenti e telefoni cellulari, ma che racconta molto di una realtà abituata da anni a girare l'Italia a testa alta. La curiosità della domenica sarà tutta per la panchina, dove fa il suo esordio ufficiale anche un nuovo tecnico.





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DAVIDE GUIDONE ENTRA NELLO STAFF TECNICO GIALLOBLU’

La novità più importante di questo inizio stagione riguarda l’area tecnica, a cui si aggiunge un profilo che unisce competenze sul campo e visione manageriale. Il club ha coinvolto Davide Guidone, tecnico di secondo livello classe 1978, il cui compito principale sarà la guida della formazione di Serie A2 Maschile e il coordinamento del settore giovanile e di categoria, oltre a garantire un supporto attivo ai collettivi di A2 Femminile.

Il tecnico campano vanta un background d’eccellenza costruito in oltre quindici anni di attività ai massimi livelli nazionali. Il suo nome è legato a doppio filo all'epopea del Sant'Espedito Napoli, realtà che ha guidato per otto stagioni consecutive accompagnandola dalla Serie B1 fino ai palcoscenici della Serie A1, categoria poi difesa per quattro anni di fila e impreziosita da due qualificazioni alla Coppa Italia.

Dopo aver guidato il TT Azzurro Napoli per sette anni nel doppio ruolo di presidente e allenatore fino alla B1, e aver ricoperto nel 2025/26 l'incarico di consulente tecnico per la King Pong Roma — centrando il terzo posto nel campionato di Serie A2 — Guidone approda nel Guilcer con un bagaglio personale di 31 titoli regionali e 10 medaglie nei campionati italiani di categoria, incluso un bronzo in doppio agli Assoluti. Un percorso formativo di respiro internazionale, arricchito dalla partecipazione a stage con Joze Urh, Yang Min e Mirko Guth, oltre alle collaborazioni in Germania con Sebastian Sauer e al ruolo di testimonial per il portale Table Tennis Transfers.

"Iniziare questo percorso a Norbello mi trasmette una grandissima emozione" spiega il neo-allenatore gialloblù, atteso all'esordio sulla panchina della squadra "Giallo" nel concentramento di Carrara. "Ci tengo a ringraziare pubblicamente il presidente Simone Carrucciu; ci siamo conosciuti diversi anni fa sul campo, quando eravamo rivali sportivi in Serie A1, e ritrovarlo oggi con un obiettivo comune è uno stimolo eccezionale.

Il mio traguardo principale è portare al club i risultati soddisfacenti che una piazza del genere merita".

L'inserimento nei quadri tecnici è stato agevolato anche da alcune vecchie conoscenze del tennistavolo campano già di stanza nel Guilcer. "In palestra ritroverò con immenso piacere il mio ex allievo Giuseppe Calarco e Marialucia Di Meo" conclude il tecnico Guidone, "che ringrazio sentitamente, dato che nel suo ruolo di ex tecnico regionale della Campania ha espresso referenze importanti su di me al presidente, contribuendo a gettare le basi per questo accordo. Da domenica si fa sul serio: sarò in panchina a Carrara per il debutto della A2 Femminile, pronto a seguire contemporaneamente la crescita dei nostri ragazzi nei tornei giovanili".





Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” – Squadra “Blu”





Primo concentramento Domenica 27 settembre 2026 Ore 10:30 – 13:30





Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi - Via Puccini 4/E, Castel Goffredo (MN)





Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello “Blu” 0 0 Tennistavolo Norbello “Blu” Altavista TT Marco Polo 0 0





LINEA VERDE E SOGNI FUTURI IN TERRA MANTOVANA

Esordio in salita per le ragazze della squadra "Blu", attese sul campo storicamente ostico di Castel Goffredo. Qui le scelte societarie hanno preso una direzione chiara, tutta orientata sulle giovani, ma protetta da due certezze assolute. A fare da chioccia e tracciare la rotta in mezzo al campo ci penserà l'italo-armena Gohar Atoyan. Figlia d'arte e capitano storico, Gohar è a Norbello da oltre dieci anni: ha vinto titoli in gialloblù già nel 2015 ed è reduce dall'ennesima medaglia d'argento conquistata ai recenti Campionati Italiani Master di Salsomaggiore.

Accanto a lei, la garanzia è Sofia Ivanova: la russa è ormai di casa nel Guilcer dal 2023 e il suo ritmo di gioco offensivo sarà fondamentale per dare sicurezza e un punto di riferimento costante alle più giovani del gruppo.

Curiosità per vedere all'opera la diciottenne Giorgia Filippi (classe 2008), autentica figlia d’arte cresciuta a pane e tennistavolo sotto la guida della madre Francesca Avesani. Numero 15 del ranking assoluto italiano, Giorgia si presenta in Sardegna forte di un palmarès giovanile di primissimo piano — inclusa la prestigiosa vittoria al Torneo Nazionale di qualificazione al WTT Youth Contender ottenuta lo scorso anno proprio contro la neo-compagna Maria Ciaramella — e di quel leggendario derby in famiglia giocato ai Campionati Italiani di Terni, dove ha superato la madre con un perentorio 3-0. Insieme a lei debutterà Irene Moretti. La ternana, classe 2007, arriva con i gradi di Campionessa Italiana Under 19 in carica e con la freschissima vittoria netta all'Open Nazionale di Cortemaggiore.





Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”





Primo concentramento Domenica 27 settembre 2026 Ore 11:00 – 14:00





Sede di Gioco Palazzetto dello Sport Avenza - Via Giovan Pietro 26, Carrara (MS)





Tennistavolo Norbello “Giallo” Prato Tennistavolo Fourtech 0 0 Tennistavolo Sassari B Tennistavolo Norbello “Giallo” 0 0





IL NUOVO CORSO PARTE DALLA TOSCANA

La formazione "Giallo" rompe il ghiaccio a Carrara in un girone vecchio stile, dove l'esperienza conta più dei calcoli. La società va sul sicuro e si affida ancora alla fascia di Marialucia Di Meo. Con la giocatrice irpina il legame è ormai storico — parliamo di una bandiera del club, capace di regalare al pubblico norbellese lo storico oro nel doppio di terza categoria ai Campionati Italiani di Cagliari e reduce dal recente argento ai Mondiali Master di Roma.

Nelle rotazioni ci sarà anche la partenopea Simona Ettari, classe 2000: ex promessa delle nazionali giovanili, Simona mette a disposizione della squadra la sua esperienza conciliando l'attività agonistica con una carriera professionale già avviata e a pieno regime come ingegnere informatico nel campo del cloud computing e della cybersecurity. Nonostante i serrati impegni lavorativi, la Ettari resta una pedina di assoluta affidabilità per i gironi di A2.

Per i punti pesanti si punta sulla polacca Katarzyna Slifirczyk, classe 1993, e sulla talentuosa nazionale ecuadoriana Nathaly Paredes (classe 2001). Perfettamente ambientata in gialloblù fin dal suo arrivo lo scorso anno, Nathaly si è rivelata una pedina fondamentale sia nei concentramenti nazionali sia in campo europeo, dove nell'ultima Europe Trophy in Serbia ha fatto sognare i tifosi.

La vera novità da seguire è Maria Ciaramella, casertana classe 2007: cresciuta nel San Nicola e fresca campionessa d'Italia under 19 di doppio con la maglia dell’Eureka Roma è un innesto di grandissimo talento che si affaccia in gialloblù con un biglietto da visita che parla da solo.





Campionato Serie B Femminile – Girone “H”





Primo concentramento Domenica 27 settembre 2026 Ore 13:30 – 15:30





Sede di Gioco Palestra scolastica n. 2 - Corso Cossiga 6, Sassari (SS)





Tennistavolo Norbello “Guilcer” A.S.D. Tennistavolo Quartu 0 0 A.S.D. Tennistavolo Norbello "Guilcer" ASD Muravera TT "I Sapori d'Ogliastra" 0 0





IL RITORNO DI MARINA CONCIAURO RIACCENDE L'ENTUSIASMO

Il girone della Serie B è un compito tutto sardo che si gioca a Sassari. Le ragazze della formazione "Guilcer" riposano al mattino per scendere in campo direttamente nel pomeriggio contro Quartu e Muravera. In campo l'esperienza la mette la capitana italo russa Larisa Lavrukhina, reduce da un biennio internazionale pazzesco tra l'oro europeo Over 50 a Novi Sad e la recente trasferta di giugno ai Mondiali Master in Corea del Sud. Accanto a lei ci sarà la gioventù di Rossana Ferciug, classe 2005 cresciuta agonisticamente nell'Isola e già vista all'opera nei playout della scorsa primavera, affiancata dai colpi della nazionale greca Elisavet Terpou, reduce dalle fatiche europee di Europe Trophy disputate ad aprile.

La vera notizia però è il ritorno in maglia gialloblù di Marina Conciauro da Palermo. Per lei è un viaggio nei ricordi che riapre l'album delle grandi occasioni: Marina c'era in quella storica finale scudetto del 2014, quando insieme a Nikoleta Stefanova e Angelika Papadaki contese il tricolore allo Zeus in un derby che ha fatto l'epopea del tennistavolo isolano. Curiosità del destino, in quella gloriosa spedizione a fare da riserva c'era proprio Marialucia Di Meo, l'altra colonna storica del club che oggi guida la squadra "Giallo" a Carrara. Ritrovare la Conciauro in rosa sposta parecchio gli equilibri in un campionato dove l'abitudine a vincere fa tutta la differenza del mondo.

Una solidità che servirà tutta fin dalla sfida d'esordio delle 13:30 nel "derby" con gli amici del Tennistavolo Quartu. Sarà una sfida particolare contro un collettivo composto da Giulia Ibba, dalla esperta Elena Elli — attesa al doppio impegno stagionale tra la Serie B e la Serie A2 Paralimpica CIP di classe 6-10 — e soprattutto da due vecchie e gloriosissime conoscenze di via Azuni come la nuraghese Eleonora Trudu e la fedelissima Martina Mura. Entrambe le atlete vantano infatti una lunghissima militanza nel club del Guilcer, con cui hanno difeso i colori societari fino ai massimi palcoscenici della Serie A1 Femminile.



