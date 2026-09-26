Blitz antidroga a Cisterna di Latina: arrestato un uomo e sequestrati 26 kg di cocaina

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Un'importante operazione antidroga è stata condotta dai Carabinieri del N.O.R. - Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio, che nella tarda serata del 22 settembre hanno arrestato un uomo di 40 anni, incensurato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alterazione di armi. Il blitz è scattato a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, dove i militari hanno sequestrato 26 kg di cocaina, denaro contante e un'arma modificata.

L'operazione dei Carabinieri

Durante un servizio di perlustrazione, i Carabinieri hanno notato l'uomo giungere presso la propria abitazione a bordo della sua auto, con un atteggiamento sospetto. Insospettiti dal fatto che trasportasse delle buste e continuasse a guardarsi intorno, i militari hanno deciso di approfondire il controllo. Dopo aver circondato e isolato l'edificio per impedire ogni via di fuga, sono entrati nell'immobile.

La reazione dell'arrestato

All'atto del blitz, l'uomo ha tentato di disfarsi della droga lanciando dalla finestra una busta contenente diversi panetti di stupefacente. Tuttavia, i Carabinieri appostati all'esterno hanno recuperato immediatamente l'involucro. Il 40enne ha poi cercato di fuggire salendo sul tetto dopo aver scavalcato la balaustra del balcone, ma è stato prontamente bloccato e ammanettato grazie al dispositivo di sicurezza messo in atto dai militari.

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Il sequestro e le accuse

Oltre ai 26 kg di cocaina, sono stati sequestrati migliaia di euro in contanti e un'arma alterata. L'uomo è ora gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e alterazione di armi. L'operazione rappresenta un duro colpo per le piazze di spaccio della zona.