America's Cup a Napoli, La Roche-Posay ripara l'AC40 dopo l'incidente: francesi pronti a tornare in gara

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Notte di lavoro per il team francese dopo i danni riportati durante la seconda fleet race. L’imbarcazione è stata riparata e sarà regolarmente al via delle quattro prove previste nel Golfo di Napoli.

NAPOLI, 26 settembre 2026 – Il La Roche-Posay Racing Team torna protagonista nelle acque del Golfo di Napoli. Dopo l’incidente che ha coinvolto l’imbarcazione francese durante la seconda fleet race della giornata precedente, la squadra ha completato gli interventi necessari per riparare il proprio AC40, confermando la partecipazione alla seconda giornata della regata preliminare di America’s Cup.

Un risultato raggiunto grazie a un’intensa notte di lavoro dello staff tecnico, impegnato a ripristinare le condizioni dell’imbarcazione in tempo per affrontare le quattro prove in programma.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

America’s Cup, riparati i danni all’AC40 francese

L’incidente avvenuto il 25 settembre aveva reso necessario un intervento immediato sull’imbarcazione del team francese La Roche-Posay.

Per evitare di compromettere la partecipazione alle successive regate, gli uomini della squadra hanno lavorato fino a tarda notte, concentrandosi sulle riparazioni e sulla preparazione della barca.

La conferma del ritorno in acqua è arrivata direttamente dal team attraverso i propri canali social, dove sono state pubblicate alcune immagini delle operazioni effettuate.

Già nella serata successiva all’incidente, la formazione francese aveva manifestato la volontà di tornare rapidamente a competere, sottolineando l’importanza dell’esperienza maturata durante una giornata particolarmente impegnativa.

Il lavoro notturno dei tecnici permette ai francesi di tornare in regata

La mattina del 26 settembre è arrivata la comunicazione definitiva: La Roche-Posay Racing Team parteciperà regolarmente alle quattro regate previste.

Determinante è stato il lavoro dello staff a terra, che ha prolungato le attività tecniche per consentire all’equipaggio di riprendere la competizione senza perdere un’intera giornata di prove.

L’episodio evidenzia un aspetto fondamentale delle competizioni veliche di alto livello: oltre alle capacità degli equipaggi, anche l’organizzazione tecnica e la rapidità degli interventi possono incidere sulla continuità della partecipazione sportiva.

Le imbarcazioni AC40, utilizzate nelle regate preliminari, sono mezzi tecnologicamente avanzati, progettati per raggiungere velocità elevate grazie a sistemi che consentono allo scafo di sollevarsi dall’acqua. La gestione di queste barche richiede precisione nelle manovre e un costante coordinamento tra equipaggio e personale tecnico.

America’s Cup Napoli, quattro fleet race nella seconda giornata

Con il recupero dell’imbarcazione francese, la seconda giornata della regata preliminare di America’s Cup a Napoli potrà contare anche sulla presenza del La Roche-Posay Racing Team.

Le quattro prove in programma rappresentano un’occasione importante per gli equipaggi, chiamati a confrontarsi in una competizione nella quale le condizioni del vento, le scelte tattiche e la gestione delle imbarcazioni possono influenzare l’andamento delle regate.

Nelle fleet race, a differenza delle sfide dirette tra due imbarcazioni, più barche gareggiano contemporaneamente sullo stesso percorso. Questa formula richiede particolare attenzione alle partenze, alle traiettorie e alle interazioni con gli avversari.

Per la formazione francese, il ritorno in acqua rappresenta soprattutto l’opportunità di proseguire il programma sportivo dopo un imprevisto che avrebbe potuto compromettere la partecipazione alla giornata.

Napoli al centro della vela internazionale

La presenza dell’America’s Cup a Napoli richiama l’attenzione internazionale sul capoluogo campano e sul suo rapporto storico con il mare.

Il Golfo offre uno scenario particolarmente suggestivo per le competizioni veliche, con il Vesuvio e il lungomare a fare da cornice alle regate.

L’incidente dell’imbarcazione francese e il successivo intervento dei tecnici mostrano anche il lavoro organizzativo che accompagna queste manifestazioni: dietro ogni equipaggio opera infatti una struttura specializzata, impegnata nella manutenzione, nella preparazione e nella gestione delle emergenze tecniche.

Per il La Roche-Posay Racing Team, la seconda giornata rappresenta dunque una nuova occasione per confrontarsi con gli avversari e proseguire la propria esperienza nelle acque napoletane, dopo aver superato le difficoltà delle ultime ore.