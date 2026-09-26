Catanzaro, arriva Oktober Park: quattro giorni di birra, street food e musica al Parco della Biodiversità

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Oktober Park arriva per la prima volta a Catanzaro: quattro giorni di birra, street food e musica dal vivo

Dal 1° al 4 ottobre 2026 il Parco della Biodiversità Mediterranea ospiterà un evento ispirato all'Oktoberfest, tra tradizione bavarese, specialità gastronomiche regionali, concerti e natura.

CATANZARO – Per la prima volta, il capoluogo calabrese si prepara ad accogliere Oktober Park Catanzaro, una manifestazione dedicata alla birra, allo street food e alla musica dal vivo. L'appuntamento è in programma dal 1° al 4 ottobre 2026 nella suggestiva cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea.

Quattro giornate che porteranno in città le atmosfere della celebre Oktoberfest bavarese, reinterpretate attraverso i sapori della tradizione calabrese e le specialità gastronomiche provenienti da diverse regioni italiane.

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L'iniziativa punta a offrire un'esperienza che unisce gastronomia, intrattenimento, arte contemporanea e natura, valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi di Catanzaro.

Il Parco della Biodiversità Mediterranea diventa la cornice dell'Oktober Park

La prima edizione di Oktober Park si svolgerà all'interno del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, un'area naturalistica di circa 60 ettari situata nel cuore della città.

Il parco rappresenta uno degli spazi verdi urbani più caratteristici della Calabria, grazie alla presenza di una ricca vegetazione mediterranea, prati, alberi secolari, percorsi pedonali e specchi d'acqua.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno alternare le degustazioni gastronomiche a passeggiate nel verde, approfittando degli spazi dedicati al relax e delle bellezze naturalistiche presenti nell'area.

A rendere ancora più particolare la location sarà il Parco Internazionale della Scultura, un museo a cielo aperto che custodisce installazioni permanenti realizzate da importanti artisti contemporanei.

Tra gli autori delle opere figurano Daniel Buren, Mimmo Paladino, Antony Gormley, Tony Cragg, Dennis Oppenheim, Jan Fabre e Michelangelo Pistoletto.

La presenza di queste installazioni offrirà ai partecipanti l'opportunità di vivere un evento che va oltre il tradizionale festival gastronomico, combinando arte, cultura e intrattenimento all'aperto.

Street food calabrese e specialità italiane: un viaggio tra i sapori regionali

Uno degli elementi principali di Oktober Park Catanzaro 2026 sarà l'offerta gastronomica, pensata per accompagnare i visitatori in un percorso attraverso le tradizioni culinarie regionali.

Gli stand e i food truck proporranno una selezione di street food calabrese, affiancata da specialità provenienti da altre regioni d'Italia.

L'obiettivo è creare un incontro tra la convivialità tipica delle feste bavaresi e la ricchezza della gastronomia italiana, dando spazio a preparazioni tradizionali e proposte adatte a differenti gusti.

Naturalmente, la protagonista della manifestazione sarà la birra, con una selezione che comprenderà tipologie classiche e proposte artigianali da abbinare alle diverse specialità gastronomiche.

Quattro serate di musica dal vivo tra jazz, dance e concerti

Accanto all'offerta gastronomica, Oktober Park proporrà un calendario di appuntamenti musicali che accompagneranno tutte e quattro le giornate della manifestazione.

Il programma comprenderà diversi generi musicali, con esibizioni dedicate al jazz, alla dance e alla musica dal vivo, per coinvolgere un pubblico con gusti ed età differenti.

Le performance di band, gruppi musicali e DJ contribuiranno a creare un'atmosfera festosa, trasformando il Parco della Biodiversità in uno spazio dedicato all'incontro e all'intrattenimento.

Il programma musicale completo, con i nomi degli artisti, dei gruppi e dei DJ, insieme agli orari delle esibizioni, sarà comunicato prossimamente dagli organizzatori.

Oktober Park Catanzaro: un evento tra natura, cultura e divertimento

La scelta del Parco della Biodiversità Mediterranea conferisce alla manifestazione una caratteristica particolare: la possibilità di partecipare a una festa ispirata alla tradizione bavarese all'interno di uno dei principali patrimoni naturalistici e culturali della città.

L'evento si rivolge agli appassionati di birra e gastronomia, ma anche a giovani, famiglie e visitatori interessati a trascorrere alcune ore all'aria aperta.

L'incontro tra tradizioni gastronomiche calabresi, specialità nazionali, concerti e arte contemporanea rappresenta l'elemento distintivo di questa prima edizione.

L'iniziativa si inserisce inoltre nel calendario degli eventi a Catanzaro di ottobre 2026, proponendo quattro giornate dedicate alla socialità e alla valorizzazione degli spazi cittadini.

Oktober Park 2026: date, location e informazioni utili

L'appuntamento con la prima edizione di Oktober Park Catanzaro è fissato dal 1° al 4 ottobre 2026, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea.

Per conoscere il calendario degli spettacoli, gli orari delle esibizioni, la disposizione degli stand gastronomici e tutti gli aggiornamenti relativi alla manifestazione, sarà possibile consultare i canali social ufficiali dell'evento.

Facebook: Oktober Park Catanzaro

Instagram: @oktoberpark_cz

Ulteriori dettagli sul programma delle quattro giornate saranno diffusi attraverso le pagine ufficiali della manifestazione.