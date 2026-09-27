Meteo Italia, torna il caldo di fine settembre: sole e temperature fino a 31°C

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’anticiclone riporta condizioni di stabilità su gran parte del Paese. Tra il 27 e il 29 settembre atteso un sensibile aumento delle temperature, con giornate soleggiate e clima quasi estivo. Possibile cambiamento nei primi giorni di ottobre.

Previsioni meteo, l'anticiclone riporta sole e temperature in aumento

L'Italia si prepara a vivere una nuova fase di bel tempo e caldo fuori stagione. Dopo il passaggio del fronte freddo che venerdì 25 settembre ha interessato soprattutto le regioni meridionali, l'espansione dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo favorirà il ritorno di condizioni atmosferiche stabili su gran parte del territorio nazionale.

A partire da domenica 27 settembre, il sole tornerà protagonista da Nord a Sud, accompagnato da un progressivo aumento delle temperature. Il rialzo termico diventerà più evidente tra lunedì 28 e martedì 29 settembre, quando diverse città italiane potrebbero registrare valori tipici della tarda estate.

Le temperature massime raggiungeranno diffusamente i 27-29°C, con possibili punte di 30-31°C nelle zone interne della Sardegna e in alcune località del Centro-Sud.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Nonostante il caldo pomeridiano, le temperature notturne rimarranno relativamente fresche, soprattutto nelle pianure settentrionali, nelle vallate e nelle aree interne. Una situazione caratteristica dell'inizio dell'autunno, quando le differenze termiche tra il giorno e la notte possono risultare particolarmente marcate.

Meteo domenica 27 settembre: sole prevalente in tutta Italia

La giornata di domenica sarà caratterizzata dal consolidamento dell'alta pressione, con condizioni di stabilità atmosferica sulla maggior parte delle regioni.

Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre gli addensamenti saranno limitati soprattutto alle zone montuose. I venti soffieranno prevalentemente deboli, con qualche rinforzo sui settori meridionali.

Nord Italia: cielo sereno e temperature fino a 28°C

Sulle regioni settentrionali prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Qualche nube potrà svilupparsi durante le ore pomeridiane sui rilievi alpini, senza particolari conseguenze.

I venti saranno generalmente deboli, prevalentemente nordorientali, mentre i mari risulteranno calmi o poco mossi.

Le temperature massime saranno comprese tra 24 e 28°C, con un clima particolarmente gradevole nelle principali città della Pianura Padana.

Centro Italia e Sardegna: caldo in aumento

Anche sulle regioni centrali l'anticiclone garantirà una giornata prevalentemente soleggiata.

In Toscana e Lazio si registreranno temperature più elevate, con massime che potranno raggiungere i 28°C a Roma e Firenze.

Valori più contenuti sono previsti lungo il versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, con temperature intorno ai 21-23°C ad Ancona e Campobasso.

In Sardegna il tempo sarà stabile, con condizioni favorevoli a un progressivo aumento delle temperature.

Sud Italia e Sicilia: bel tempo, attenzione al mare Ionio

Sulle regioni meridionali il miglioramento atmosferico sarà evidente dopo il passaggio della perturbazione dei giorni precedenti.

Il sole dominerà su Campania, Puglia, Basilicata e gran parte della Calabria, mentre in Sicilia potranno verificarsi temporanei annuvolamenti.

Le temperature massime oscilleranno tra i 20°C di Potenza e i 25-27°C di Napoli e Palermo.

I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nordorientali, con locali rinforzi. Particolare attenzione alle condizioni del mare: lo Ionio sarà molto mosso, l'Adriatico generalmente mosso e il Tirreno prevalentemente calmo.

Meteo lunedì 28 settembre: anticiclone più intenso e clima quasi estivo

Lunedì l'alta pressione si rafforzerà ulteriormente grazie all'apporto di aria calda di origine subtropicale.

Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili su gran parte del territorio italiano, con cieli prevalentemente sereni e temperature in ulteriore aumento.

Al Nord sono previste massime comprese tra 25 e 28°C, con valori elevati soprattutto nelle principali città della Pianura Padana.

Al Centro, Roma e Firenze potrebbero raggiungere i 28-29°C, mentre Ancona e Campobasso registreranno temperature intorno ai 23-24°C.

Al Sud continuerà il bel tempo, sebbene qualche annuvolamento potrà interessare la Sicilia e la Calabria meridionale. Le temperature saranno in leggero aumento, con valori compresi indicativamente tra i 22°C di Potenza e i 27°C di Napoli.

I venti risulteranno generalmente deboli e i mari prevalentemente calmi, a eccezione dello Ionio, che potrà mantenersi mosso.

Meteo martedì 29 settembre: temperature elevate e picco del caldo

La fase più calda è prevista tra lunedì 28 e martedì 29 settembre, quando l'anticiclone subtropicale potrebbe raggiungere la sua massima intensità sull'Italia.

Il sole continuerà a prevalere sulla maggior parte delle regioni, con una nuvolosità generalmente scarsa e condizioni atmosferiche favorevoli alle attività all'aperto.

Le temperature massime potrebbero raggiungere:

Nord Italia: 27-28°C, soprattutto a Torino, Milano e Bologna.

Centro Italia: 29-30°C, con valori particolarmente elevati a Roma e Firenze.

Sud Italia: punte prossime ai 29-30°C nelle località maggiormente interessate dall'afflusso di aria calda.

Sardegna: possibili massime fino a 31°C nelle aree interne centro-occidentali.

In alcune zone, le temperature diurne potrebbero risultare 4-5°C superiori alle medie stagionali, determinando una breve fase di caldo anomalo per la fine di settembre.

Caldo di giorno e notti fresche: escursioni termiche superiori a 15°C

Uno degli aspetti più interessanti di questa fase meteorologica sarà la notevole differenza tra le temperature diurne e quelle notturne.

La presenza dell'alta pressione favorirà il riscaldamento dell'aria durante le ore centrali della giornata. Di notte, invece, il cielo sereno e la progressiva riduzione delle ore di luce contribuiranno a una maggiore dispersione del calore accumulato.

In alcune località della Pianura Padana, delle vallate alpine e delle zone interne appenniniche, l'escursione termica giornaliera potrebbe superare i 15°C.

Questo significa che, nonostante i pomeriggi dal sapore estivo, al mattino presto e dopo il tramonto sarà possibile avvertire un clima decisamente più fresco.

Meteo 30 settembre e 1° ottobre: quando finirà il bel tempo?

L'ultima parte di settembre dovrebbe trascorrere ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, con sole prevalente e temperature superiori alle medie stagionali.

Mercoledì 30 settembre potrebbe rappresentare l'ultima giornata di stabilità diffusa prima di un graduale cambiamento della circolazione atmosferica.

Tra giovedì 1° e venerdì 2 ottobre, infatti, l'avvicinamento di una saccatura atlantica potrebbe indebolire l'anticiclone e favorire un aumento della nuvolosità, soprattutto sulle regioni nordoccidentali e sulle due Isole maggiori.

Le prime precipitazioni potrebbero interessare la Sardegna e alcuni settori del Nord-Ovest. Contemporaneamente, una maggiore instabilità potrebbe svilupparsi sulla Sicilia e marginalmente su altre aree meridionali.

Non si prospetta necessariamente un peggioramento generalizzato: su numerose regioni italiane potrebbero persistere condizioni prevalentemente stabili.

Ottobre tra alta pressione e possibili perturbazioni atlantiche

L'evoluzione meteorologica dei primi giorni di ottobre dipenderà dalla capacità dell'anticiclone di resistere all'avanzata delle correnti atlantiche.

L'eventuale ingresso di aria più umida potrebbe determinare un progressivo aumento delle nubi, il ritorno di alcune precipitazioni e una moderata diminuzione delle temperature nelle aree interessate.

Per il momento, la tendenza indica un inizio di ottobre con temperature generalmente superiori alle medie climatiche, pur in presenza di una maggiore variabilità atmosferica.

Le previsioni a medio termine dovranno comunque essere aggiornate nei prossimi giorni, soprattutto per individuare con maggiore precisione le regioni interessate dalle eventuali piogge e i tempi dell'indebolimento dell'alta pressione.