RIFFF Calabria 2026: a Botricello il cinema e la moda diventano opportunità concrete per il territorio

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“Modella per un giorno” e il casting “Diventa un volto del cinema” con Eugenio Piovosa tra gli appuntamenti centrali del 2 e 3 ottobre. Due giornate di cinema, moda, incontri, formazione e spettacolo pensate anche per avvicinare i giovani alle professioni creative.

BOTRICELLO (CZ) – Non soltanto red carpet, cinema e personaggi dello spettacolo, ma soprattutto occasioni, incontri e possibilità concrete per chi vive in Calabria e sogna di avvicinarsi professionalmente al mondo del cinema e della moda. È questa una delle linee centrali della quinta edizione del RIFFF – Roma International Fashion Film Festival Calabria 2026, in programma a Botricello il 2 e 3 ottobre.

Una scelta precisa: utilizzare la presenza di professionisti, artisti, registi, attori e operatori del settore non soltanto per costruire due serate di spettacolo, ma per creare un contatto diretto tra il territorio e mestieri che, soprattutto per i più giovani, possono spesso apparire lontani o difficilmente raggiungibili.

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“Modella per un giorno”: il set diventa un’esperienza aperta agli aspiranti talenti

In questa direzione nasce “Modella per un giorno”, in programma venerdì 2 ottobre alle 16.30 presso il Santuario Madonna di Pompei. Non una semplice passerella, ma un’esperienza fotografica professionale per aspiranti modelle e modelli, chiamati a misurarsi con il set, l’obiettivo e il linguaggio dell’immagine professionale.

La stessa giornata si aprirà alle 11.30 con l’incontro degli organizzatori del festival con gli studenti dell’IIS Rita Levi Montalcini di Sersale – Istituto Alberghiero di Botricello, rafforzando il rapporto tra il RIFFF, la scuola e le nuove generazioni.

“Diventa un volto del cinema”: il 3 ottobre casting con Eugenio Piovosa

Ancora più esplicita la vocazione professionale dell’appuntamento di sabato 3 ottobre alle ore 16.00 nella Sala Consiliare, con “Diventa un volto del cinema”: una sessione di casting con Eugenio Piovosa, agente e professionista del settore della rappresentanza artistica.

Il casting rappresenta uno dei passaggi più significativi della filosofia di questa edizione, un’occasione particolarmente importante per ragazzi e ragazze che potranno confrontarsi direttamente con un professionista del settore senza dover raggiungere Roma o altri grandi centri.

«Sarà un’edizione stupenda. Non una parata di stelle, ma incontri utili affinché il territorio della fascia ionica catanzarese e crotonese possa trovare stimoli per ipotizzare una carriera nel mondo del cinema, della moda e delle contaminazioni. Dopo la splendida edizione dello scorso anno e nonostante l’inaspettato abbandono della Calabria Film Commission, faremo ancora meglio per dimostrare il valore, l’impegno e l’operosità dei calabresi di questa terra che merita più attenzioni.»

Massimo Ivan Falsetta, direttore artistico del RIFFF, aggiunge: «Vogliamo che il festival lasci qualcosa quando le luci del palco si spegneranno: un incontro, un contatto, un’idea, magari persino l’inizio di un percorso professionale.»

Il ringraziamento a Botricello: istituzioni, imprese e associazioni

Un ringraziamento particolare va al Comune di Botricello, che ha creduto nel progetto e ne sostiene la realizzazione, alle attività economiche del paese che hanno scelto di contribuire concretamente alla manifestazione e al mondo delle associazioni locali, la cui disponibilità e partecipazione rappresentano una componente fondamentale dell’organizzazione.

«Un festival come questo non si costruisce da soli. Se possiamo realizzare un’edizione così articolata è anche grazie a un paese che ha deciso di esserci. Il Comune, gli imprenditori e i commercianti di Botricello, le associazioni e tanti cittadini stanno dimostrando che quando un territorio fa squadra può realizzare cose importanti. A tutti loro va il nostro ringraziamento più sincero, perché non stanno semplicemente aiutando un evento: stanno contribuendo a costruire un’occasione per il territorio e soprattutto per i suoi giovani.»

Cinema, moda, musica e incontri: il programma delle due serate

Accanto alla vocazione di scouting e formazione, il RIFFF manterrà la sua dimensione di evento dedicato alle contaminazioni fra cinema, moda, musica e spettacolo. La sera del 2 ottobre, dopo red carpet e photocall, sono previsti l’esibizione del soprano Danula Garigliano, l’apertura ufficiale condotta dai The Coniugi, la premiazione delle opere in concorso e un omaggio a Lando Buzzanca alla presenza del figlio Massimiliano.

La prima serata proseguirà con la presentazione di “StrongHer”, alla presenza di Massimo Ivan Falsetta, Alessia D’Andrea, Carmen Loiacono e del cast; con la sfilata “Ciak! Si sfila…”, dedicata al rapporto tra cinema ed emancipazione femminile e curata da FIDAPA; con lo spazio RIFFF New Generation dedicato a Ciro Minopoli, dalla serie Netflix “Minerva – La scuola”; e con l’incontro con Massimiliano Bruno, regista, sceneggiatore e attore.

Il 3 ottobre, dopo il casting con Eugenio Piovosa, alle 18.30 la Sala Consiliare ospiterà il convegno “La ’ndrangheta addosso, l’amore dentro: la ricerca di un’altra pelle”, con Antonio Anastasi, Giancarlo Costabile e Domenico Guarascio, moderato da Saverio Simone Puccio.

In serata il festival tornerà al Palazzetto dello Sport con red carpet, performance, cinema e moda. Sono previsti il saluto del maestro orafo Gerardo Sacco, l’incontro con la regista specializzata in fashion film Irene Cacciarini, le sfilate di AlchèTipo e Martina Sicilia organizzate da Arcadia, la presentazione del film “Prendiamoci una pausa” con il regista Cristian Marazziti e l’attrice Julia Charlotte De Rossi, lo spazio RIFFF New Generation con Elena Starace dalla serie Rai “Mare Fuori” e l’incontro con l’attore Marco Leonardi.

A chiudere la programmazione sarà la presentazione di “Gianni Versace – L’imperatore dei sogni”, alla presenza del regista Mimmo Calopresti e dell’attrice Vera Dragone, suggellando idealmente quella relazione fra cinema e moda che costituisce fin dalla nascita uno degli elementi identitari del RIFFF.

Due giorni, dunque, nei quali Botricello non sarà soltanto il luogo che ospita un festival, ma una comunità protagonista del festival stesso. Un punto d’incontro tra un territorio e possibilità professionali normalmente concentrate altrove, reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, attività economiche, associazioni e cittadini. Una manifestazione che sceglie di affiancare allo spettacolo la costruzione di relazioni, allo star system lo scouting, alla passerella la possibilità concreta di cominciare.

RIFFF CALABRIA 2026 – V EDIZIONE Botricello (CZ) · 2–3 ottobre 2026 Cinema, moda e contaminazioni www.rifff.it