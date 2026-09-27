Prezzi carburanti, IP e Socar corrono ai ripari: limite ai prezzi di benzina e gasolio

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In un periodo in cui il costo del carburante continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane, arriva una notizia che potrebbe portare un po' di sollievo. IP ha annunciato il suo impegno a calmierare i prezzi di benzina e gasolio in Italia, fissando un limite ai prezzi di vendita. L'iniziativa, secondo quanto dichiarato dal gruppo Socar, sarà estesa progressivamente anche alle stazioni Esso.

La strategia di IP per contenere i prezzi

La decisione di IP arriva in un momento di particolare attenzione verso il caro carburanti, che negli ultimi mesi ha spinto molti automobilisti a ridurre gli spostamenti o a cercare con attenzione i distributori più convenienti. Il gruppo ha deciso di intervenire direttamente sui prezzi di vendita, imponendo un tetto massimo che dovrebbe tradursi in un risparmio concreto per i consumatori.

Secondo le prime indiscrezioni, il limite ai prezzi sarà applicato inizialmente in alcune stazioni pilota, per poi essere esteso a tutta la rete. L'obiettivo è quello di offrire un prezzo calmierato che possa fare da riferimento per il mercato, in attesa di eventuali interventi strutturali da parte del governo.

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L'estensione progressiva alle stazioni Esso

Il gruppo Socar, che controlla sia IP che Esso in Italia, ha confermato che l'iniziativa non rimarrà confinata alla sola insegna IP. «L'impegno sarà esteso progressivamente anche alle stazioni Esso», si legge in una nota diffusa nelle scorse ore. Una scelta che amplia notevolmente la portata dell'operazione, considerando la capillarità della rete Esso sul territorio nazionale.

Questo significa che un numero sempre maggiore di automobilisti potrà beneficiare dei prezzi calmierati, indipendentemente dall'insegna presso cui si rifornisce. La gradualità dell'estensione è legata a questioni logistiche e contrattuali con i gestori, ma la direzione è chiara.

Le reazioni e il contesto del caro carburanti

La notizia è stata accolta con favore dalle associazioni dei consumatori, che da tempo chiedono interventi per contrastare il caro carburanti. Tuttavia, resta da capire se questa mossa di IP e Socar sarà sufficiente a incidere in modo significativo sui prezzi alla pompa, o se si tratterà di un'operazione di immagine.

Nel frattempo, il governo continua a monitorare la situazione e non si escludono nuovi interventi, come la riduzione delle accise o l'introduzione di misure di trasparenza sui prezzi. La partita sui carburanti è ancora aperta e il settore attende di capire quali saranno le prossime mosse dei principali operatori.