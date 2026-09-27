Operaio travolto e ucciso sulla A14 a Bologna, automobilista positivo all’alcol test

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Un lavoratore residente nel Padovano ha perso la vita mentre stava predisponendo un cantiere autostradale. Il conducente è indagato per omicidio stradale

Incidente mortale durante i lavori sull’autostrada

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella serata di sabato 26 settembre, intorno alle 22, lungo l’autostrada A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell’allestimento di un cantiere è stato travolto da un’automobile in transito.

L’impatto ha provocato al lavoratore lesioni gravissime. Soccorso dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

La vittima risiedeva in provincia di Padova

La vittima era un cittadino di origine moldava residente in provincia di Padova. Al momento dell’investimento stava svolgendo le operazioni necessarie alla predisposizione dell’area di lavoro lungo il tratto autostradale.

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La tragedia riporta l’attenzione sui pericoli affrontati dagli operai nei cantieri autostradali, dove il passaggio ravvicinato dei veicoli rende indispensabili il rispetto dei limiti di velocità, la massima prudenza e l’osservanza della segnaletica temporanea.

Conducente con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro

Alla guida della vettura si trovava un uomo italiano residente a Modena. Secondo i primi accertamenti, il conducente avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, un valore nettamente oltre i limiti consentiti dalla legge.

L’automobilista è stato denunciato in stato di libertà e risulta indagato per omicidio stradale. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria sulla base degli elementi raccolti durante le indagini.

Accertamenti sulla dinamica dell’investimento

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia stradale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.

Gli accertamenti dovranno chiarire la velocità dell’automobile, le condizioni di visibilità, la segnalazione del cantiere e ogni altro elemento utile a definire le responsabilità. L’episodio evidenzia ancora una volta le conseguenze drammatiche della guida in stato di ebbrezza e la necessità di tutelare maggiormente chi lavora sulle strade e sulle autostrade.