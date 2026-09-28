Roma sotto assedio delle golf car irregolari: controlli intensificati nel cuore turistico

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Nelle ultime settimane, la Capitale è stata teatro di un fenomeno sempre più diffuso: le golf car e i tour turistici irregolari che sfrecciano per le strade del centro storico, spesso senza le necessarie autorizzazioni. Dopo un'inchiesta giornalistica che ha acceso i riflettori su questa giungla urbana, questa mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno dato il via a una serie di controlli a tappeto nelle zone più frequentate dai turisti.

Un blitz senza precedenti nelle aree turistiche

Le operazioni hanno interessato alcune delle mete più iconiche della città eterna: dal Circo Massimo a via di Sant'Eustachio, passando per il Pantheon, Trinità dei Monti, piazza Navona e piazza del Popolo. I militari dell'Arma hanno setacciato le strade con l'obiettivo di verificare non solo la regolarità delle immatricolazioni dei mezzi, ma anche i rapporti di lavoro tra autisti e operatori del settore.

Obiettivi dei controlli: sicurezza e legalità

Le verifiche non si limitano agli aspetti burocratici. Particolare attenzione viene posta al rispetto del Codice della Strada, con controlli mirati su soste irregolari e accessi non autorizzati nelle zone a traffico limitato. Le golf car, spesso utilizzate per tour turistici, possono rappresentare un pericolo per pedoni e altri veicoli se non guidate nel rispetto delle norme.

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L'inchiesta aveva già evidenziato come molti di questi servizi operino in una zona grigia, senza le dovute licenze e con personale non regolarmente assunto. I controlli di oggi rappresentano un primo passo verso il ripristino della legalità in un settore che, se regolamentato, potrebbe offrire un servizio utile ai turisti.

Reazioni e prospettive future

La cittadinanza e gli operatori onesti accolgono con favore l'iniziativa delle forze dell'ordine. Resta da vedere se questi controlli saranno sufficienti a contrastare un fenomeno così radicato. Le autorità locali sono chiamate a trovare un equilibrio tra la promozione del turismo e la tutela della sicurezza urbana.