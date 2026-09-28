Monterosso Calabro, circa 100 ciclisti alla manifestazione dell’ASD I Normanni

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Sport, territorio e tradizione: grande partecipazione alla manifestazione ciclistica organizzata dall’ASD I Normanni

MONTEROSSO CALABRO – Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della valorizzazione del territorio calabrese ha visto protagonisti circa 100 ciclisti, provenienti da tutte le province della Calabria e anche dall’estero.

La manifestazione è stata organizzata dalla ASD I Normanni, presieduta da Antonello Ceravolo, insieme alla Confraternita del SS. Rosario, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Monterosso Calabro.

Una partecipazione numerosa e qualificata che conferma come il ciclismo rappresenti non soltanto una disciplina sportiva, ma anche uno straordinario strumento per conoscere e promuovere i territori, soprattutto quelli dei piccoli borghi calabresi.

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A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stata la presenza di partecipanti provenienti anche dall’estero: tra loro il ciclista irlandese Farren Patrick e il polacco Lucasz Piotr, a testimonianza di come queste iniziative possano oltrepassare i confini regionali e nazionali, portando la Calabria al centro dell'attenzione degli appassionati delle due ruote.

Particolarmente significativa anche la presenza femminile, con Tunnis Concetta, Gallina Debora e Orlando Ida, dell’ASD Temese Bike, e Longo Nadia, dell’ASD Ciclo Tour. Una partecipazione che conferma la crescente presenza delle donne nel movimento ciclistico e il carattere aperto e inclusivo della manifestazione.

Alla giornata ha preso parte anche Giuseppe Cosimo Marra, vicepresidente dell’UISP Generale Calabria, rappresentanza che abbraccia l’intero mondo sportivo e non esclusivamente quello ciclistico. La sua presenza ha sottolineato il valore dello sport come momento di aggregazione, partecipazione e promozione sociale.

Un riconoscimento simbolico è andato inoltre ai due estremi generazionali della manifestazione. Il partecipante più giovane è stato Galati Lorenzo, nato il 14 novembre 2011, dell’ASD Falchi Cycling. Il ciclista meno giovane è stato invece Lamanna Francesco, nato il 25 ottobre 1948, dell’ASD Dinamese.

Due età molto diverse, ma unite dalla stessa passione: un’immagine che racchiude perfettamente lo spirito della manifestazione, dove generazioni differenti si incontrano sulla strada, condividendo fatica, entusiasmo e amore per la bicicletta.

Un percorso tra borghi, paesaggi e identità calabrese

Uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa è stato il territorio attraversato dal percorso. Le strade percorse dai partecipanti hanno offerto l'occasione di scoprire un volto autentico della Calabria, fatto di borghi, colline, campagne, panorami e piccoli centri storici, lontano dai circuiti più conosciuti ma ricco di bellezze e di storia.

Pedalare attraverso questi luoghi significa entrare in contatto con un patrimonio fatto di tradizioni, architetture, paesaggi rurali e scorci panoramici capaci di raccontare l’identità di una Calabria ancora profondamente legata alle proprie comunità.

Il ciclismo, in questo senso, diventa un vero e proprio mezzo di promozione territoriale: permette di attraversare lentamente i luoghi, osservare il paesaggio, incontrare le persone e riscoprire realtà che meritano di essere conosciute e valorizzate.

La manifestazione ha quindi rappresentato molto più di un appuntamento sportivo. È stata una festa del ciclismo e del territorio, capace di riunire appassionati provenienti da realtà diverse e di creare un momento di incontro tra sportivi, associazioni, istituzioni e comunità locali.

Un contributo importante è arrivato anche dalla Pro Loco di Monterosso Calabro, che ha collaborato all’accoglienza dei partecipanti e alla valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità del territorio. La sua presenza ha rafforzato il legame tra la manifestazione e la comunità locale, favorendo un clima di ospitalità e condivisione.

L’ASD I Normanni, la Confraternita del SS. Rosario e l’Amministrazione Comunale di Monterosso Calabro hanno espresso soddisfazione per la partecipazione registrata, ringraziando tutti i ciclisti, le associazioni sportive, la Pro Loco, i volontari e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

La giornata lascia così un messaggio semplice ma significativo: attraverso lo sport è possibile promuovere il benessere, creare comunità e far conoscere le bellezze dei nostri territori.

E quando la bicicletta attraversa i borghi e le strade della Calabria, ogni pedalata può diventare anche un modo per raccontare e valorizzare una terra ricca di storia, natura e panorami da scoprire.