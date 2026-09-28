Caro carburante, protesta al bivio di Pizzo Calabro: manifestanti in strada. Video

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Caro carburante, blocco al bivio di Pizzo Calabro: la protesta arriva sulla strada

Manifestanti con striscioni e bandiera italiana chiedono risposte concrete. Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri

La protesta contro il caro carburante arriva al bivio di Pizzo Calabro, dove un gruppo di manifestanti ha occupato la carreggiata esponendo striscioni davanti ad alcuni veicoli. Nelle immagini della mobilitazione si vedono anche un camion, una bandiera italiana e le forze dell’ordine presenti nell’area.

Il messaggio dei partecipanti è diretto. Su uno striscione si legge «Basta! Siamo stanchi delle vostre promesse!», mentre un secondo annuncia «Ci vediamo alle urne!». Parole che esprimono la richiesta di interventi concreti e la sfiducia verso impegni ritenuti finora insufficienti.

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Blocco al bivio di Pizzo Calabro

Il blocco al bivio di Pizzo Calabro ha portato la manifestazione in un punto attraversato da chi si sposta per lavoro e per le attività quotidiane. I partecipanti si sono disposti sulla strada con gli striscioni, rendendo visibile la protesta anche agli automobilisti in transito.

Sul posto sono presenti Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri. Non sono al momento disponibili informazioni confermate sulla durata del blocco, sulle eventuali deviazioni o sull’entità dei disagi alla circolazione.

Perché il prezzo del carburante pesa su famiglie e lavoro

Il costo di benzina e gasolio incide su chi deve utilizzare ogni giorno un veicolo e, in modo particolare, su chi lavora nel trasporto su strada. Ogni rifornimento entra nelle spese di esercizio di camion, furgoni e altri mezzi impiegati per consegne e servizi.

L’effetto può estendersi oltre il singolo pieno: quando aumentano i costi degli spostamenti e della distribuzione, famiglie e imprese devono rivedere i propri bilanci. È questo il contesto in cui si inserisce la protesta di Pizzo Calabro, anche se dalle sole immagini non è possibile attribuire ai manifestanti richieste economiche più specifiche.

Dagli striscioni un messaggio alle istituzioni

Le frasi esposte durante la mobilitazione legano il tema del caro carburante a una richiesta più ampia di attenzione politica. Il riferimento alle urne indica la volontà dei manifestanti di far pesare il proprio giudizio anche nelle scelte elettorali.

Resta da chiarire se siano previsti altri momenti di protesta e quali richieste formali saranno avanzate. Intanto, le immagini del blocco stradale a Pizzo Calabro mostrano una mobilitazione che chiede risposte e porta il problema dei costi di trasporto direttamente sulla carreggiata.