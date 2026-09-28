Aggredisce la fidanzata in un locale e la colpisce anche al pronto soccorso: arrestato nel Napoletano

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La 25enne era arrivata all’ospedale di Pozzuoli per farsi medicare dopo le violenze subite a Varcaturo. Il compagno, giunto nella stessa struttura per una ferita al braccio, l’avrebbe minacciata e colpita davanti ai carabinieri.

Dalla lite nel locale alla fuga della giovane

Una serata trascorsa con amici sarebbe finita con un’aggressione a Varcaturo, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un 26enne avrebbe afferrato la fidanzata per i capelli all’interno di un locale, trascinandola fino in strada e colpendola con calci e pugni.

La 25enne sarebbe riuscita a fuggire e a raggiungere la casa dei genitori, poco distante. Accompagnata dai familiari, si è poi recata al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli per ricevere le cure necessarie.

L’incontro al pronto soccorso e l’arresto

Poco dopo le 7 del mattino, una chiamata al 112 ha segnalato un uomo ferito nei pressi di un albergo in via Carrafiello. I carabinieri hanno trovato il 26enne con una ferita da taglio al braccio. Il personale del 118 lo ha trasportato all’ospedale di Pozzuoli, seguito dai militari.

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Durante il triage, l’uomo avrebbe riconosciuto la fidanzata, che si trovava nella stessa struttura. Stando alla ricostruzione, avrebbe iniziato a minacciarla e le avrebbe sferrato un calcio al petto. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato.

Il racconto delle precedenti violenze

Parlando con i militari, la giovane avrebbe riferito che le aggressioni non erano un episodio isolato. Ha raccontato di precedenti violenze, scenate di gelosia e comportamenti di controllo da parte del compagno.

Gli accertamenti proseguono anche per chiarire come il 26enne abbia riportato la ferita al braccio: secondo una prima ricostruzione, dopo l’aggressione alla fidanzata sarebbe stato colpito da una persona arrivata in auto, forse intervenuta in difesa della ragazza.

Per entrambi è stata indicata una prognosi di dieci giorni. Il 26enne dovrà rispondere delle accuse di lesioni e stalking.